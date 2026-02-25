Xe đi vào làn khẩn cấp cao tốc TP.HCM - Trung Lương tối mùng 6 tết không bị phạt

Ngày 25.2, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7 (Cục CSGT) thông tin về việc nhiều xe di chuyển vào làn dừng khẩn cấp trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương vào tối 22.2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ 2026).

Cụ thể, trong khung giờ từ 17 giờ - 24 giờ ngày 22.2, lực lượng chức năng đã tổ chức hướng dẫn phương tiện di chuyển vào làn dừng khẩn cấp trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương nhằm giải tỏa áp lực giao thông, tránh ùn tắc kéo dài. Những trường hợp chấp hành theo hiệu lệnh, hướng dẫn của CSGT trong thời gian này sẽ không bị xử phạt.

Các xe đi vào làn khẩn cấp trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương tối mùng 6 tết ẢNH: MINH NAM

Theo Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7, thông tin trên được đưa ra để người dân yên tâm, tránh tâm lý lo lắng khi được yêu cầu điều khiển phương tiện vào làn dừng khẩn cấp (làn đường chỉ sử dụng trong các tình huống đặc biệt).

Theo cơ quan chức năng, ngày 22.2, thời điểm kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lượng phương tiện từ các tỉnh thành miền Tây trở lại TP.HCM tăng đột biến, khiến mật độ xe trên tuyến cao tốc tăng cao, di chuyển chậm và tiềm ẩn nguy cơ kẹt xe nghiêm trọng.

Trước tình hình đó, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7 đã bố trí cán bộ trực tiếp túc trực tại hiện trường, linh hoạt phân luồng, điều tiết giao thông trong suốt khung giờ cao điểm.

Tuy nhiên, lực lượng chức năng cũng lưu ý, việc hướng dẫn phương tiện vào làn dừng khẩn cấp trên cao tốc chỉ áp dụng đối với chiều từ Trung Lương về TP.HCM trong thời điểm nêu trên. Ở chiều ngược lại, từ TP.HCM đi Trung Lương, không có phương án phân luồng tương tự; các trường hợp tự ý điều khiển phương tiện vào làn dừng khẩn cấp sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.