Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Xe đi vào làn khẩn cấp cao tốc TP.HCM - Trung Lương tối mùng 6 tết không bị phạt

Thanh Quân
Thanh Quân
25/02/2026 19:32 GMT+7

Cơ quan chức năng cho biết, những xe chấp thuận theo hướng dẫn của CSGT đi vào làn khẩn cấp trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương vào tối mùng 6 Tết Bính Ngọ 2026 sẽ không bị xử phạt.

Ngày 25.2, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7 (Cục CSGT) thông tin về việc nhiều xe di chuyển vào làn dừng khẩn cấp trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương vào tối 22.2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ 2026).

Cụ thể, trong khung giờ từ 17 giờ - 24 giờ ngày 22.2, lực lượng chức năng đã tổ chức hướng dẫn phương tiện di chuyển vào làn dừng khẩn cấp trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương nhằm giải tỏa áp lực giao thông, tránh ùn tắc kéo dài. Những trường hợp chấp hành theo hiệu lệnh, hướng dẫn của CSGT trong thời gian này sẽ không bị xử phạt.

Xe đi vào làn khẩn cấp cao tốc TP.HCM - Trung Lương tối mùng 6 tết không bị phạt- Ảnh 1.

Các xe đi vào làn khẩn cấp trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương tối mùng 6 tết

ẢNH: MINH NAM

Theo Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7, thông tin trên được đưa ra để người dân yên tâm, tránh tâm lý lo lắng khi được yêu cầu điều khiển phương tiện vào làn dừng khẩn cấp (làn đường chỉ sử dụng trong các tình huống đặc biệt).

Theo cơ quan chức năng, ngày 22.2, thời điểm kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lượng phương tiện từ các tỉnh thành miền Tây trở lại TP.HCM tăng đột biến, khiến mật độ xe trên tuyến cao tốc tăng cao, di chuyển chậm và tiềm ẩn nguy cơ kẹt xe nghiêm trọng.

Trước tình hình đó, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7 đã bố trí cán bộ trực tiếp túc trực tại hiện trường, linh hoạt phân luồng, điều tiết giao thông trong suốt khung giờ cao điểm.

Tuy nhiên, lực lượng chức năng cũng lưu ý, việc hướng dẫn phương tiện vào làn dừng khẩn cấp trên cao tốc chỉ áp dụng đối với chiều từ Trung Lương về TP.HCM trong thời điểm nêu trên. Ở chiều ngược lại, từ TP.HCM đi Trung Lương, không có phương án phân luồng tương tự; các trường hợp tự ý điều khiển phương tiện vào làn dừng khẩn cấp sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Tin liên quan

Đường miền Tây về TP.HCM kẹt xe nghiêm trọng, di chuyển 200 km mất hơn 8 tiếng

Đường miền Tây về TP.HCM kẹt xe nghiêm trọng, di chuyển 200 km mất hơn 8 tiếng

Khuya 22.2, dòng người từ miền Tây đổ về TP.HCM tăng mạnh khiến nhiều tuyến đường kẹt xe nghiêm trọng, nhiều người đi từ Đồng Tháp về TP.HCM mất hơn 8 tiếng.

Khám phá thêm chủ đề

cao tốc cao tốc TP.HCM – Trung Lương kẹt xe làn khẩn cấp xử phạt
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận