Thời sự

Xe giường nằm chở nhiều khách lật trên quốc lộ 19 trong đêm mưa

Đức Nhật
10/03/2026 08:31 GMT+7

Xe giường nằm chở 10 người lật trên quốc lộ 19 trong đêm mưa lớn, khiến 2 người bị thương, thiệt hại tài sản khoảng 250 triệu đồng.

Ngày 10.3, Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai xác nhận trên địa bàn xã Bình Khê, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc huyện Tây Sơn, Bình Định) vừa xảy ra một vụ lật xe giường nằm.

Theo thông tin ban đầu, đêm 9.3, xe khách giường nằm biển số 47H-078.96 do ông Trịnh Văn Minh (48 tuổi, trú phường Khánh Xuân, Đắk Lắk) điều khiển, trên xe chở theo 10 người di chuyển trên quốc lộ 19 theo hướng tây - đông.

Xe giường nằm chở nhiều khách lật trên quốc lộ 19 trong đêm mưa- Ảnh 1.

Hiện trường vụ xe khách lật nghiêng trên quốc lộ 19

ẢNH: HUỲNH PHƯƠNG

Đến 22 giờ 35 cùng ngày, khi đến Km55+400 đoạn qua thôn Trung Sơn (xã Bình Khê), chiếc xe giường nằm mất lái rồi lật ngang sang bên đường. Vụ tai nạn khiến 2 người bị thương. Trong đó, ông Mai Bảo Việt (31 tuổi) bị thương ở tay và bà Phạm Thị Hội (67 tuổi, cùng trú tại Đắk Lắk) bị đa chấn thương. Thiệt hại tài sản khoảng 250 triệu đồng.

Sau khi xảy ra vụ việc, người dân địa phương đã hỗ trợ đưa người bị mắc kẹt bên trong xe ra ngoài, đưa người bị thương đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa trung tâm Gia Lai. Lực lượng chức năng cũng nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Xe giường nằm chở nhiều khách lật trên quốc lộ 19 trong đêm mưa- Ảnh 2.

Nguyên nhân có thể do thời điểm xảy ra vụ việc đang có mưa to, đường trơn trượt khiến xe mất lái

ẢNH: HUỲNH PHƯƠNG

Qua điều tra, nguyên nhân ban đầu được xác định có thể do thời điểm xảy ra vụ việc đang có mưa to, đường trơn trượt khiến xe mất lái và lật vào lề bên phải. Kiểm tra nồng độ cồn, ma túy của tài xế xác định không có vi phạm.

