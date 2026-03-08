Xe khách 25 chỗ ‘nhồi’ 44 người bị phạt hơn 140 triệu đồng

Ngày 8.3, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị đã xử phạt một xe khách chở quá số người quy định.

Chủ xe và lái xe ô tô khách bị xử phạt hơn 140 triệu đồng vì chở quá số người theo quy định ẢNH: CỤC Cảnh sát giao thông

Trước đó, ngày 7.3, sau khi nhận được phản ánh của người dân về một xe khách chở quá số người theo quy định, Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị kiểm tra và xử lý.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị đã tiến hành dừng đón, kiểm tra xe khách 25 chỗ biển số 51B-192.xx khi đang di chuyển trên quốc lộ 1 đoạn đi qua xã Hoàn Lão. Qua kiểm tra, phát hiện trên xe có tổng cộng 44 người (chở quá quy định 19 người).

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Đ.T.S (58 tuổi, trú tại tỉnh Lâm Đồng) về hành vi chở quá số người theo quy định với tổng mức phạt 28,5 triệu đồng và trừ 4 điểm trong giấy phép lái xe.

Ngoài ra, chủ phương tiện là Hợp tác xã Du lịch T.D (địa chỉ tại TP.HCM) cũng bị lập biên bản xử phạt hành chính về hành vi để cho người làm công điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định. Tổng mức xử phạt là 114 triệu đồng, tước phù hiệu 2 tháng.