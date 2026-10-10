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    Xe khách cháy trơ khung ở TP.HCM: Tài xế kể lại dấu hiệu lạ trước sự cố

    Xe khách cháy trơ khung ở TP.HCM: Tài xế kể lại dấu hiệu lạ trước sự cố

    Nguyễn Long
    Nguyễn Long
    Cơ quan chức năng TP.HCM đang điều tra nguyên nhân xe khách bốc cháy khi đang lưu thông.

    Ngày 10.10, cơ quan chức năng TP.HCM đang điều tra nguyên nhân xe khách bốc cháy khi đang chạy trên đường 30 Tháng 4, phường Phước Thắng.

    Vì sao xe khách bốc cháy khi đang chạy ở TP.HCM? - Ảnh 1.

    Xe khách bốc cháy chỉ còn khung sắt

    ẢNH: CTV

    Theo thông tin ban đầu, hơn 21 giờ ngày 9.10, xe khách loại 16 chỗ ngồi của nhà xe T.T, do nam tài xế điều khiển hướng từ phường Bà Rịa đi phường Vũng Tàu.

    Khi xe khách chạy đến khu vực trước nhà thờ Nam Bình, đường 30 Tháng 4, phường Phước Thắng thì bị bốc cháy.

    Vì sao xe khách bốc cháy khi đang chạy ở TP.HCM?

    Tài xế cho biết, trước khi xe khách bị cháy, trên taplo báo bình điện có dấu hiệu bất thường nhưng tài xế vẫn cho xe chạy.

    Một lúc sau, khi xe đến trước nhà thờ Nam Bình thì có dấu hiệu tắt máy. Tài xế đã cho xe tấp vào lề đường kiểm tra thì xe bốc cháy dữ dội.

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    xe khách bốc cháy

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