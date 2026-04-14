Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Xe khách lao xuống mương lúc mưa lớn, 9 người thoát nạn trong gang tấc

Hải Phong
Hải Phong
14/04/2026 22:33 GMT+7

Một xe khách mất lái, lao xuống mương nước ven quốc lộ 14 (Quảng Ngãi) lúc mưa lớn. May mắn, toàn bộ 9 hành khách trên xe kịp thoát ra ngoài an toàn.

Tối 14.4, trao đổi với PV Thanh Niên, bà Ngô Thị Sâm, Chủ tịch UBND xã Đăk Tô (Quảng Ngãi) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khi một xe khách mất lái, lao xuống mương nước ven đường.

"Thời điểm xảy ra tai nạn, khu vực có mưa lớn, mặt đường trơn trượt. Đây có thể là nguyên nhân khiến tài xế mất lái", bà Sâm cho biết thêm.

Xe khách mất lái lao xuống mương nước ven quốc lộ 14, đoạn qua xã Đăk Tô (Quảng Ngãi)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 30 cùng ngày, xe khách mang biển kiểm soát 47H-048.86 lưu thông trên quốc lộ 14 theo hướng từ Đắk Lắk đi Đà Nẵng. Khi đến đoạn qua thôn 1 (xã Đăk Tô), phương tiện bất ngờ mất lái, tông vào lan can bên đường.

Cú va chạm mạnh khiến xe lao xuống mương thoát nước trước khu vực cổng UBND xã Diên Bình (cũ), nay thuộc xã Đăk Tô và lật nghiêng.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 9 hành khách. Rất may, tất cả đều kịp thời thoát ra ngoài, không có thương vong.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, đơn vị vận tải đã điều động phương tiện khác đến hiện trường để đón các hành khách tiếp tục hành trình.

Xe khách mất lái lao xuống mương nước, hành khách trên xe may mắn thoát nạn

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Công an xã Đăk Tô nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức cứu hộ, phân luồng giao thông, đảm bảo an toàn cho các phương tiện qua khu vực.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận