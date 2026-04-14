Xe khách lao xuống mương lúc mưa lớn, 9 người thoát nạn trong gang tấc

Tối 14.4, trao đổi với PV Thanh Niên, bà Ngô Thị Sâm, Chủ tịch UBND xã Đăk Tô (Quảng Ngãi) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khi một xe khách mất lái, lao xuống mương nước ven đường.

"Thời điểm xảy ra tai nạn, khu vực có mưa lớn, mặt đường trơn trượt. Đây có thể là nguyên nhân khiến tài xế mất lái", bà Sâm cho biết thêm.

Xe khách mất lái lao xuống mương nước ven quốc lộ 14, đoạn qua xã Đăk Tô (Quảng Ngãi) ẢNH: CTV

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 30 cùng ngày, xe khách mang biển kiểm soát 47H-048.86 lưu thông trên quốc lộ 14 theo hướng từ Đắk Lắk đi Đà Nẵng. Khi đến đoạn qua thôn 1 (xã Đăk Tô), phương tiện bất ngờ mất lái, tông vào lan can bên đường.

Cú va chạm mạnh khiến xe lao xuống mương thoát nước trước khu vực cổng UBND xã Diên Bình (cũ), nay thuộc xã Đăk Tô và lật nghiêng.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 9 hành khách. Rất may, tất cả đều kịp thời thoát ra ngoài, không có thương vong.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, đơn vị vận tải đã điều động phương tiện khác đến hiện trường để đón các hành khách tiếp tục hành trình.

Xe khách mất lái lao xuống mương nước, hành khách trên xe may mắn thoát nạn ẢNH: CTV

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Công an xã Đăk Tô nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức cứu hộ, phân luồng giao thông, đảm bảo an toàn cho các phương tiện qua khu vực.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.