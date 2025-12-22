Xe máy 50 phân khối nhập khẩu về Việt Nam, giá cao sao vẫn hút khách?

Trong bối cảnh thị trường xe máy xăng ngày càng cạnh tranh với hàng loạt mẫu mã mới tung ra thị trường, xu hướng chuyển đổi sang phương tiện xanh, thân thiện với môi trường cũng tạo điều kiện thuận lợi cho xe máy điện phát triển mạnh mẽ… Dòng xe máy 50 phân khối (50cc) truyền thống được cho là sẽ gặp không ít khó khăn, thậm chí còn đối diện nguy cơ "không còn đất sống" trên thị trường xe máy vốn đang thay đổi từng ngày.

Điều này hoàn toàn có cơ sở, dòng xe máy dùng động cơ đốt trong nói chung đang đứng trước thách thức lớn của thời cuộc cũng như quy định nghiêm ngặt về khí thải. Lợi thế về kiểu dáng nhỏ gọn, tiết kiệm nhiên liệu… của xe máy xăng 50cc cũng dần trở nên mờ nhạt khi xe máy điện xuất hiện ồ ạt trên thị trường.

Hond Super Cub 50 Hello Kitty về Việt Nam hồi giữa năm 2025 Ảnh: B.H

Nhóm khách học sinh, sinh viên, những bà nội trợ hay người ở độ tuổi trung niên… vốn được xem là khách hàng mục tiêu của xe máy xăng 50cc giờ đây đang có xu hướng chuyển dịch sang sử dụng xe máy điện. Dù vậy, xe máy xăng 50cc không hẳn đã hết đất sống. Thực tế diễn ra trên thị trường xe máy Việt Nam thời gian gần đây cho thấy, các mẫu mã xe máy xăng 50cc vẫn nối tiếp nhau gia nhập thị trường Việt Nam.

Từ giữa năm 2025, lần lượt các mẫu xe máy 50cc của Honda như Honda Super Cub 50 Hello Kitty, Super Cub 50 Final Edition hay mới đây nhất là Honda Today 50 lần lượt gia nhập thị trường Việt Nam. Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, các mẫu xe này không phải do Honda Việt Nam nhập về mà thông qua một số cửa hàng chuyên nhập khẩu, kinh doanh xe máy tại TP.HCM. Trong đó, Hond Super Cub 50 Hello Kitty, Super Cub 50 Final Edition là xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, trong khi Honda Today 50 nhập từ Trung Quốc.

Honda Super Cub 50 Final Edition nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản Ảnh: B.H

Với đại đa số người Việt từ trước đến nay, xe máy 50cc là các dòng xe máy số cỡ nhỏ, trang bị cơ bản, giá rẻ và không cần bằng lái… do đó chủ yếu bán cho nhóm khách hàng học sinh, sinh viên hay các bà nội trợ sử dụng để đi lại hàng ngày trong thành phố. Tuy nhiên, các mẫu mã xe máy số 50cc nhập khẩu về Việt Nam thời gian gần đây như Honda Super Cub 50 Hello Kitty, Super Cub 50 Final Edition hay Honda Today 50 lại hoàn toàn trái ngược, khi có giá bán gần cả trăm triệu đồng.

Được biết, như phiên bản Honda Super Cub 50 Final Edition, Super Cub 50 Hello Kitty được đại lý chào giá cả trăm triệu đồng. Trong khi Honda Today 50 dù dùng phanh tang trống trên cả hai bánh, chìa khóa cơ, đồng hồ analog… cũng có giá hàng chục triệu đồng. Dù vậy, khá bất ngờ khi các mẫu xe này vẫn hút khách, thậm chí được dân chơi săn lùng để sở hữu.

Thực tế, theo giới kinh doanh xe máy, xu hướng khách hàng mua xe chuyển sang xe điện khiến dòng xe máy xăng 50cc gặp khó khi miếng bánh thị phần dần bị thu hẹp. Tuy nhiên, điều này chỉ diễn ra ở phân khúc phổ thông với các dòng xe kém chất lượng, thương hiệu lạ, trong khi Honda Super Cub 50 Hello Kitty, Super Cub 50 Final Edition hay một số phiên bản Honda Today 50 là các dòng sản phẩm khá đặc thù, số lượng giới hạn và hướng đến nhóm khách hàng chơi xe, sưu tập xe, thích sở hữu các mẫu xe độc, lạ và không có tiền chưa chắc đã mua được.

Honda Today 50 dù dùng phanh tang trống trên cả hai bánh, chìa khóa cơ, đồng hồ analog… cũng có giá hàng chục triệu đồng Ảnh: B.H

Đơn cử như Honda Super Cub 50 Hello Kitty, Super Cub 50 Final Edition là những phiên bản mang đầy dấu ấn, ý nghĩa của dòng xe máy huyền thoại Super Cub 50 từng một thời vang bóng. Super Cub 50 Hello Kitty với cách phối màu, trang trí theo hình tượng nhân vật Hello Kitty chỉ được Honda sản xuất giới hạn 300 chiếc. Trong khi, Super Cub 50 Final Edition là phiên bản cuối cùng, đánh dấu sự kết thúc của dòng Super Cub 50 sau gần 60 năm ghi dấu ấn trên thị trường xe máy toàn cầu.

Do đó, tất cả đều có giá trị sưu tập chứ không chỉ là phương tiện đi lại đơn thuần. Theo thời gian, những chiếc xe như Super Cub 50 Final Edition không chỉ để đi lại, mà có thể trở thành chiếc xe kỷ niệm trong mỗi gia đình, truyền lại cho thế hệ sau như một món tài sản tinh thần, điều mà phần lớn các mẫu mã xe hiện đại khó có được. Trong khi đó, những mẫu mã như Honda Today lại tạo ấn tượng nhờ kiểu dáng thời trang, nhỏ gọn. Thân xe nhẹ, tiếng máy êm và vận hành ổn định, bền bỉ, tiết kiệm.

Xe máy Honda Super Cub 50 Final Edition không chỉ là phương tiện đi lại mà còn có giá trị sưu tập Ảnh: B.H

Thực tế, không thể phủ nhận, áp lực cạnh tranh cùng sự đa dạng mẫu mã trên thị trường nhất là xu hướng xe máy điện nở rộ khiến xe máy xăng 50cc ngày càng thất thế trong việc níu giữ vị thế cũng như miếng bánh thị phần. Dù vậy, việc tìm đến các thị trường ngách với những mẫu mã độc, lạ, và không dành cho số đông như Honda Super Cub 50 Final Edition được xem là hướng đi có thể giúp các mẫu mã này cũng như dòng xe máy xăng 50cc tồn tại với thời gian.