Xe máy điện tầm giá 50 triệu: Yamaha Neo’s hay VinFast Klara S?

Trong bối cảnh giá nhiên liệu liên tục tăng cao trong thời gian qua, cùng với xu hướng xanh hóa giao thông đang ngày càng lan tỏa mạnh, thị trường xe điện nói chung và xe máy điện nói riêng cũng đang cho thấy những bước phát triển ấn tượng. Tại Việt Nam, nếu như trước đây, xe máy điện vẫn chưa được người dùng phổ thông quan tâm và gần như chỉ là "sân chơi" của những thương hiệu xe Trung Quốc; thì vài năm trở lại đây, mọi chuyện đã bắt đầu thay đổi, khi những thương hiệu lớn bắt đầu chú ý và đặt chân vào các phân khúc xe điện.

Trong đó, đáng chú ý ở phân khúc xe điện cỡ trung, tầm giá khoảng 50 triệu đồng, cuộc đua tranh đã bắt đầu "nóng" lên, khi có sự xuất hiện của hai thương hiệu lớn là VinFast và Yamaha.

Yamaha Neo's và VinFast Klara S là hai mẫu xe máy điện đang được rất được khách hàng Việt quan tâm

VinFast bước chân vào phân khúc xe điện khá sớm, từ năm 2012 với mẫu xe Klara. Năm 2022, hãng xe Việt nâng cấp với phiên bản Klara S, định vị ở phân khúc xe điện cỡ trung, tầm giá từ 40-50 triệu đồng. Trong khi đó, Yamaha sau thời gian cân nhắc khá lâu, mới đây cũng chính thức "tham chiến" với mẫu xe Yamaha Neo's, hướng tới cạnh tranh trực tiếp với VinFast Klara S.

Vậy hai mẫu xe này có ưu, nhược điểm gì? Đâu là cái tên "đáng đồng tiền" với người tiêu dùng?

Kiểu dáng, thiết kế: VinFast Klara đại trà; Yamaha Neo's cá tính, khác biệt

Với những dòng xe máy điện vốn dĩ hướng đến nhóm đối tượng khách hàng trẻ trung, năng động; kiểu dáng, thiết kế xe được xem là một trong những yếu tố quyết định, ảnh hưởng đến lựa chọn khi xuống tiền mua xe.

Thiết kế VinFast Klara S giống với những dòng xe tay ga phổ thông, trong khi Yamaha Neo's mang phong cách hiện đại, cá tính hơn

Nhìn chung, VinFast Klara S và Yamaha Neo's là hai mẫu xe sở hữu phong cách khác biệt rõ rệt. Klara S mang kiểu dáng quen thuộc cả những dòng xe tay ga phổ thông. Trong khi Neo's lại sở hữu thiết kế theo kiểu xe điện châu Âu, hiện đại, tinh giản và mang hơi hướng tương lai hơn.

Kích thước, trọng lượng: Lợi thế cho Yamaha Neo's

Xét một cách tổng quát, VinFast Klara S và Yamaha Neo's sở hữu các số đo dài, rộng, cao cũng như chiều dài cơ sở xe khá tương đồng nhau. Mặc dù vậy, hai mẫu xe lại có khác biệt rõ về chiều cao yên và khoảng sáng gầm xe và trọng lượng.

Cụ thể, Yamaha Neo's tỏ ra nhỉnh hơn đối thủ với chiều cao yên ở mức 795 mm, nhỉnh hơn đối thủ 30 mm. Lợi thế này giúp cho tư thế ngồi trên Yamaha Neo's cao và sang trọng hơn. Bù lại, với những khách hàng có tầm vóc nhỏ, Klara S sẽ là lựa chọn phù hợp hơn.

Bên cạnh đó, mẫu xe máy điện của Yamaha cũng sở hữu khoảng sáng gầm xe vượt trội, ở mức 148 mm, nhỉnh hơn đối thủ Klara S đến 23 mm. Điều này giúp Yamaha Neo's sở hữu khả năng di chuyển linh hoạt hơn, hạn chế được hiện tượng "cạ gầm" khi di chuyển lên xuống vỉa hè hoặc qua những gờ giảm xóc.

Một thông số khác cũng rất đáng chú ý chính là trọng lượng xe. Yamaha Neo's với thiết kế đơn giản, hiện đại cùng vật liệu nhẹ đã chiếm ưu thế khi sở hữu trọng lượng chỉ ở mức 98 kg (đã bao gồm 1 pin, ngang ngửa nhiều mẫu xe số nhỏ nhắn), nhẹ hơn Klara S đến 14 kg. Điều này giúp việc dắt, di dời xe Yamaha Neo's dễ dàng hơn, đặc biệt với đối tượng khách hàng nữ.

Trang bị, tính năng: Không nhiều khác biệt

Với việc định vị ở phân khúc xe máy điện tầm trung, có mức giá từ 40 - 50 triệu đồng, cả Yamaha Neo's và VinFast Klara S đều được trang bị tính năng, tiện ích ở mức cơ bản, đủ dùng. Cả hai đều sở hữu hệ thống khởi động điện, đèn chiếu sáng dạng LED, chìa khóa thông minh…

Tuy nhiên, hệ thống đồng hồ hiển thị điện tử LCD trên VinFast Klara S có kích thước lớn và hiển thị nhiều thông số hơn so với phong cách tối giản, tập trung vào cảnh báo tốc độ, mức độ pin như trên Yamaha Neo's.

Mặc dù vậy, bù lại mẫu xe của Yamaha lại hướng đến tính thực dụng đúng kiểu xe Nhật Bản, khi sở hữu nhiều trang bị cần thiết như cổng sạc USB, hộc để đồ tiện lợi phía. Ngoài ra, cốp xe của Neo's cũng có dung tích đến 27 lít, nhỉnh hơn 4 lít so với đối thủ.

Động cơ, vận hành

Đối với những mẫu xe máy điện, khả năng vận hành, dung lượng pin và thời gian sạc cũng là các yếu tố rất được người dùng quan tâm. Ở tiêu chí này, nếu xét thuần về thông số, VinFast Klara tỏ ra nhỉnh hơn đôi chút so với Yamaha NEO's. Tuy nhiên, Neo's lại mang đến sự an toàn cao hơn khi sở hữu khả năng vận hành như xe máy.

Yamaha Neo's và VinFast Klara S đều là những mẫu xe máy điện sở hữu khả năng vận hành ấn tượng trong phân khúc

Theo đó, cả 2 mẫu xe cùng sử dụng loại động cơ điện một chiều không chổi than. Động cơ trên Yamaha Neo's cho công suất định danh ở mức 2.000 watt, nhỉnh hơn đôi chút so với VinFast Klara S. Tuy nhiên, mẫu xe nhà VinFast là có thể cho công suất tối đa lên tới 3.000 watt, so với mức 2.300 watt trên Neo's.

Ngoài ra, VinFast Klara S cũng sở hữu hệ thống 2 pin với dung lượng lớn hơn, ở mức 3.5 kWh, sạc đầy trong khoảng 6 tiếng. Trong khi, Yamaha Neo's chỉ sử dụng 1 pin, dung lượng 1.185 kWh và có thời gian sạc gần 8 tiếng.

Với quãng đường di chuyển cho mỗi lần sạc, VinFast Klara với việc sử dụng đồng thời 2 pin nên có quãng đường di chuyển theo công bố của nhà sản xuất đạt 194 km. Trong khi, Yamaha Neo's ở mức 74 km nếu chỉ dùng 1 pin, và nâng lên 144 km nếu đặt thêm pin dự trữ.

Tuy nhiên, điểm đặc biệt ấn tượng ở Yamaha Neo's khiến dòng xe này tỏ ra khác biệt với các xe máy điện khác trên thị trường là khả năng vận hành như xe máy. Cụ thể là, khi nhả tay ga, động cơ của Neo's sẽ tự hãm xe lại, không xảy ra tình trạng xe bị trôi như các xe máy điện khác. Điều này khiến cho hành trình di chuyển trở nên rất an toàn. Bên cạnh đó, độ nhạy tay ga cũng khiến cho Yamaha NEO'S khởi động ngang dốc một cách dễ dàng.

Giá bán

Cuối cùng, vấn đề được nhiều khách hàng quan tâm nhất chính là giá bán. Yamaha Neo's có giá công bố ở mức 50 triệu đồng kèm 3 tùy chọn màu sắc. Trong khi đó, VinFast Klara S sau những lần điều chỉnh, hiện đang có giá niêm yết ở mức 36,9 triệu đồng.

Mặc dù vậy, cũng cần lưu ý rõ rằng, giá bán của Yamaha Neo's đã được nhà sản xuất tính bao gồm giá pin. Trong khi, VinFast chỉ công bố giá bán xe cho Klara S. Để có thể sử dụng, khách hàng cần phải thuê pin theo gói của hãng, hoặc bỏ thêm tiền để mua pin. Giá cho 2 pin vào khoảng 17,4 triệu đồng. Điều này đồng nghĩa, để mua một chiếc Klara đầy đủ pin, sạc như Yamaha Neo's, khách hàng phải bỏ ra số tiền cao hơn, lên đến gần 55 triệu đồng.

Đánh giá xe

Với những khách hàng đã "chán ngán" xe xăng và mong muốn tìm mua một chiếc xe máy điện trong tầm tiền vừa phải, có thể nói, cả Yamaha Neo's và VinFast Klara S đều là mẫu xe đáng cân nhắc.

Mặc dù vậy, mỗi mẫu xe đều có những ưu thế riêng biệt. Yamaha Neo's nổi bật với phong cách thiết kế hiện đại và tương lai hơn; trang bị tiện nghi và khả năng vận hành thích hợp cho việc di chuyển trong đô thị. Bên cạnh đó, mẫu xe này cũng có lợi thế về hậu mãi, bảo hành bảo dưỡng, khi Yamaha đang là một trong những hãng xe máy chiếm thị phần lớn tại Việt Nam, với hệ thống đại lý rộng khắp cả nước.

Trong khi đó, VinFast Klara S lại mang phong cách thiết kế phổ thông hơn, cùng với đó là lợi thế về dung lượng pin lớn hơn so với đối thủ.