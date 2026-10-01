Xe máy 'kẹp' 3: Không phải lúc nào cũng bị phạt

Trên thực tế, hình ảnh một chiếc xe máy với 3 người ngồi trên yên không hiếm gặp, đặc biệt với các gia đình có trẻ nhỏ hoặc trong những tình huống khẩn cấp. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào "kẹp" 3 cũng bị xem là vi phạm.

Theo cách gọi thông thường, "kẹp" 3 được hiểu nôm na trên xe có tổng cộng 3 người, gồm 1 người điều khiển và 2 người ngồi sau. Theo quy định hiện hành, người lái mô tô hai bánh, xe gắn máy thông thường chỉ được chở 1 người, nhưng vẫn có một số trường hợp ngoại lệ.

Trường hợp chở hai, ba người trên xe máy, không đội nón bảo hiểm khá phổ biến hiện nay, đặc biệt ở độ tuổi thành niên ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo khoản 1, điều 33, luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, người điều khiển xe mô tô hai bánh, xe gắn máy được phép chở tối đa 2 người trong 4 trường hợp gồm, chở người bệnh đi cấp cứu; áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật; chở trẻ em dưới 12 tuổi; chở người già yếu hoặc người khuyết tật.

So với quy định trước đây, luật hiện hành đã điều chỉnh độ tuổi trẻ em được phép chở thêm từ dưới 14 tuổi xuống dưới 12 tuổi. Đồng thời, bổ sung trường hợp chở người già yếu hoặc người khuyết tật. Ngoài số người, người điều khiển và người được chở vẫn phải tuân thủ các quy định khác về an toàn giao thông, trong đó có yêu cầu đội mũ bảo hiểm đúng quy chuẩn và cài quai đúng cách.

Nếu người điều khiển xe máy chở theo 2 người phía sau, tức tổng cộng 3 người trên xe, nhưng không thuộc các trường hợp được phép kể trên, người lái sẽ bị xử phạt theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP (Nghị định 168). Cụ thể ở điểm g, khoản 2, điều 7, hành vi chở theo 2 người trên xe, trừ các trường hợp được pháp luật cho phép, bị phạt tiền từ 400.000 - 600.000 đồng. Trường hợp này không bị trừ điểm Giấy phép lái xe nếu chỉ vi phạm đơn thuần.

Luật Trật tự an toàn giao thông 2024 có một số thay đổi với trường hợp được phép chở hai người trên xe máy ẢNH: NHẬT THỊNH

Nếu người lái chở theo từ 3 người trở lên phía sau, tức tổng cộng từ 4 người trên xe, mức phạt sẽ cao hơn. Theo điểm b, khoản 3, điều 7, người vi phạm bị phạt từ 600.000 - 800.000 đồng, đồng thời bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Trường hợp hành vi chở quá số người quy định dẫn đến tai nạn giao thông, mức xử phạt tăng từ 10 - 14 triệu đồng và bị trừ 10 điểm Giấy phép lái xe.

Về mũ bảo hiểm, pháp luật vẫn quy định người lái và người ngồi trên xe máy phải đội mũ đúng quy chuẩn. Tuy nhiên, Nghị định 168 có ngoại lệ xử phạt đối với người lái khi chở người không đội mũ trong một số trường hợp đặc biệt như chở người bệnh đi cấp cứu, trẻ em dưới 6 tuổi hoặc áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật.