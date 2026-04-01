Xe máy lao xuống vực, nửa ngày mới phát hiện, vợ tử vong, chồng bị thương

Ngày 1.4, thông tin từ UBND xã La Lay (Quảng Trị) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn khiến một người phụ nữ tử vong.

Chiếc xe máy lao thẳng xuống vực khiến bà Hựu tử vong ẢNH: B.H

Cụ thể, vào lúc 16 giờ chiều 31.3, trong lúc đi làm rẫy về, người dân đã phát hiện vợ chồng ông Hồ Văn Khết (52 tuổi) và bà Lê Thị Hựu (50 tuổi, cùng trú tại xã La Lay) gặp nạn, đang nằm dưới vực sâu. Khi phát hiện là đã nửa ngày sau khi vụ tai nạn xảy ra, người dân liền báo với lực lượng chức năng và lập tức ứng cứu.

Theo người dân địa phương, thời điểm phát hiện vụ việc bà Hựu đã tử vong, ông Khết bị thương nặng. Theo lời ông Khết kể lại, hai vợ chồng gặp nạn vào trưa cùng ngày, khi đang lái xe máy từ rẫy trở về, chiếc xe bất ngờ bị mất phanh, lao xuống ta luy âm. Ông Khết sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị.

Hoàn cảnh gia đình ông Khết, bà Hựu rất khó khăn ẢNH: B.H

Được biết, vợ chồng ông Khết, bà Hựu có 6 người con, gia đình thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh rất khó khăn trên địa bàn. Vụ tai nạn xảy ra với hai trụ cột trong gia đình khiến gia cảnh càng thêm khó khăn.

Hiện thi thể bà Hựu đã được bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.