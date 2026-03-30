Xe máy nào không bắt buộc kiểm định khí thải từ cuối tháng 6.2026?

Đình Tuyên
Đình Tuyên
30/03/2026 11:33 GMT+7

Quy chuẩn khí thải xe máy bắt đầu có hiệu lực từ cuối tháng 6.2026, nhưng không phải ai cũng phải đưa xe đi kiểm định ngay. Vậy những phương tiện nào đang "nằm ngoài" diện bắt buộc trong giai đoạn đầu?

Từ ngày 30.6.2026, Thông tư 92/2025 ban hành Quy chuẩn khí thải quốc gia đối với xe mô tô, xe gắn máy chính thức có hiệu lực, đặt nền móng cho việc kiểm soát khí thải với hàng chục triệu phương tiện đang lưu hành. Thông tin này nhanh chóng làm dấy lên lo ngại về khả năng người dân phải đồng loạt đưa xe đi kiểm định ngay từ cuối tháng 6.2026.

Tuy nhiên, nhìn vào lộ trình triển khai, có thể thấy bức tranh thực tế không quá "căng", khi nhiều nhóm xe máy chưa thuộc diện bắt buộc kiểm định ở thời điểm đầu áp dụng chính sách.

Trước hết, cần phân biệt rõ, mốc 30.6.2026 là thời điểm Quy chuẩn khí thải quốc gia đối với xe mô tô, xe gắn máy chính thức có hiệu lực. Đây là bước đặt nền móng về mặt kỹ thuật, xác định các mức giới hạn khí thải mà phương tiện phải đáp ứng. Nói cách khác, đây mới là "thước đo" đưa ra để đánh giá xe đạt hay không đạt chuẩn, chứ chưa phải là thời điểm áp dụng kiểm định đại trà.

Thông tư 92/2025 ban hành Quy chuẩn khí thải quốc gia đối với xe mô tô, xe gắn máy chính thức có hiệu lực từ cuối tháng 6.2026

Từ cách tiếp cận này, phạm vi các phương tiện phải kiểm định cũng được phân loại theo lộ trình, thay vì áp dụng đồng loạt. Trong đó, nhóm đầu tiên gần như chưa chịu tác động là xe máy dưới 5 năm sử dụng. Theo định hướng quản lý, các xe thuộc nhóm này không bắt buộc phải đưa đi kiểm định khí thải định kỳ. Thay vào đó, cơ quan quản lý sẽ cấp chứng nhận điện tử dựa trên dữ liệu sẵn có từ nhà sản xuất và quá trình đăng ký phương tiện. Cách tiếp cận này nhằm giảm tải cho hệ thống kiểm định, đồng thời phản ánh thực tế rằng xe còn mới thường vẫn đảm bảo tiêu chuẩn khí thải.

Đây cũng là nhóm chiếm tỷ lệ không nhỏ trong tổng lượng xe đang lưu hành, đặc biệt tại các đô thị lớn, nơi tốc độ thay mới phương tiện diễn ra nhanh hơn. Việc "miễn kiểm định" cho xe dưới 5 năm vì vậy không chỉ là giải pháp kỹ thuật, mà còn là yếu tố giúp tránh gây xáo trộn quá lớn trong giai đoạn đầu áp dụng chính sách.

Bên cạnh đó, một số nhóm phương tiện đặc thù cũng không thuộc diện áp dụng quy chuẩn này. Điển hình là xe phục vụ quốc phòng, an ninh. Dù số lượng không đáng kể trong tổng thể thị trường, việc quy định rõ ràng vẫn giúp hoàn thiện khung pháp lý và tránh cách hiểu thiếu thống nhất.

Nhóm xe mới sử dụng chưa tới 5 năm sẽ chưa phải kiểm tra khí thải

Mặc dù vậy, điểm dễ gây hiểu nhầm lại nằm ở nhóm xe trên 5 năm sử dụng. Về nguyên tắc, đây là đối tượng sẽ phải kiểm định khí thải định kỳ. Nhưng điều đáng lưu ý là thời điểm áp dụng không phải ngay lập tức (từ tháng 7.2026). Thay vào đó, cơ quan chức năng dự kiến triển khai theo lộ trình, sớm nhất từ năm 2027 và áp dụng theo kiểu "cuốn chiếu" chứ không đồng loạt.

Cụ thể, tại các đô thị lớn như Hà Nội hay TP.HCM, giai đoạn đầu có thể chỉ tập trung vào những xe quá cũ, chẳng hạn sản xuất trước năm 2008. Sau đó, phạm vi mới dần mở rộng sang các đời xe mới hơn. Các địa phương khác cũng sẽ áp dụng tương tự, bắt đầu từ nhóm xe có nguy cơ phát thải cao rồi mới mở rộng dần. Điều này đồng nghĩa với việc, ngay cả khi xe thuộc diện phải kiểm định, người dùng cũng chưa phải thực hiện ngay lập tức.

Cách thiết kế lộ trình như vậy được đánh giá là hợp lý. Bởi nếu áp dụng đồng loạt với hơn 70 triệu xe máy, hệ thống kiểm định hiện nay khó có thể đáp ứng. Việc giãn tiến độ không chỉ giúp tránh quá tải, mà còn tạo khoảng thời gian cần thiết để xây dựng hạ tầng, đào tạo nhân lực và hoàn thiện quy trình vận hành.

Việc chia nhóm xe và lộ trình kiểm tra khí thải với từng nhóm được xem là tính toán hợp lý, tránh tình trạng "vỡ trận" khi áp dụng chính sách

Ở góc độ chính sách, việc không bắt buộc kiểm định ngay với phần lớn xe máy không phải là sự "nới lỏng", mà là cách tiếp cận có tính toán. Cơ quan quản lý lựa chọn đi từng bước. Trước hết là ban hành tiêu chuẩn, sau đó mới tổ chức thực thi, đồng thời phân nhóm đối tượng để giảm tác động xã hội.

Dù vậy, việc phần lớn xe chưa phải kiểm định ngay cũng không có nghĩa người sử dụng có thể "đứng ngoài cuộc". Khi lộ trình được triển khai đầy đủ, đặc biệt với các phương tiện đã sử dụng nhiều năm, việc đáp ứng tiêu chuẩn khí thải sẽ trở thành yêu cầu bắt buộc. Để tránh rơi vào tình trạng không đạt kiểm định, người dùng nên chủ động bảo dưỡng định kỳ, kiểm tra hệ thống động cơ, lọc gió, bugi, cũng như sử dụng nhiên liệu phù hợp để hạn chế phát thải ngay từ sớm.

Tin liên quan

5 mốc thời gian quan trọng về quy chuẩn khí thải, người dùng ô tô cần biết

5 mốc thời gian quan trọng về quy chuẩn khí thải, người dùng ô tô cần biết

Lộ trình áp dụng quy chuẩn khí thải mới đối với ô tô chính thức có hiệu lực từ 1.3.2026. Việc nắm rõ 5 mốc thời gian then chốt sẽ giúp chủ xe chủ động trong bảo dưỡng, đăng kiểm, tránh nguy cơ bị từ chối lưu hành do không đạt chuẩn môi trường.

Quy chuẩn khí thải ô tô có đáng lo ngại như nhiều người lo nghĩ?

Kiểm định khí thải phải ký giấy cam kết, nhiều người dùng xe máy dầu hoang mang

Khám phá thêm chủ đề

Khí thải khí thải xe máy kiểm định khí thải Xe máy Đo khí thải xe máy kiểm tra khí thải Xe giao thông
