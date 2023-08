Xe máy va quẹt xe khách trên QL1, vợ tử vong, chồng bị thương

Ngày 9.8, Công an Q.Bình Tân đến giải quyết hiện trường vụ tai nạn giữa xe khách và xe máy trên QL1 (đoạn thuộc P.Bình Hưng Hòa A, giáp với P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân), khiến một phụ nữ tử vong.



Hiện trường vụ tai nạn T.K

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 20 ngày 9.8, xe khách BS 94B - 006.76 và xe máy BS 65E1 - 290.00 chạy cùng chiều trên QL1, hướng từ vòng xoay An Lạc đi ngã tư An Sương. Khi đến giao lộ QL1 - Tân Kỳ Tân Quý (Q.Bình Tân), hai xe được cho là xảy ra va quẹt với nhau khiến hai người trên xe máy ngã ra đường. Người phụ nữ không may bị xe khách cán qua, tử vong tại chỗ, người còn lại bị thương nhẹ.

Ảnh hưởng từ vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực ùn ứ kéo dài. Các hành khách trên xe khách sau đó được chuyển sang một xe khác để tiếp tục lộ trình.

Lực lượng chức năng giải quyết hiện trường T.K

Nhận tin báo, Công an Q.Bình Tân cùng Đội CSGT Phú Lâm, thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TP.HCM giải quyết hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Bước đầu, người phụ nữ tử vong được xác định tên N.T.L (48 tuổi, quê Cần Thơ). Người thân của người này cho biết, trưa cùng ngày, người phụ nữ cùng chồng chở nhau trên xe máy đến khu vực trên thì gặp nạn. Cả hai làm nghề mộc, từ dưới quê lên TP.HCM làm việc mấy ngày gần đây thì xảy ra sự việc đau lòng này.