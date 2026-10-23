Xe MPV hạng sang của Trung Quốc bị điều tra do liên tục gãy bàn đạp phanh

Trang Car News China mới đây đã trích dẫn một đoạn phóng sự về quá trình chạy thử nghiệm xe Maextro V800 do Dongchedi - một trong những kênh truyền thông ô tô hàng đầu của Trung Quốc thực hiện và ngay lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người. Theo đó, đoạn video ghi lại quá trình thử nghiệm ba chiếc MPV hạng sang Maextro V800 khác nhau. Điều bất ngờ là cả 3 chiếc xe này đều gặp sự cố gãy khung đỡ bàn đạp phanh trong quá trình thử nghiệm phanh khẩn cấp từ tốc độ 100 km/giờ xuống 0 km/giờ trên đường thử.

Các lỗi xảy ra nhất quán trên cả ba xe Maextro V800 được thử nghiệm. Chiếc xe thứ nhất gặp sự cố ở lần thử thứ ba, xe thứ hai gặp sự cố ở lần thử thứ tư và xe thứ ba gặp sự cố ngay ở lần thử thứ hai khi phanh gấp.

Cả 3 xe Maextro V800 đều gặp sự cố gãy khung đỡ bàn đạp phanh trong quá trình thử nghiệm phanh khẩn cấp từ tốc độ 100 km/giờ xuống 0 km/giờ

Ảnh: Maextro

Dữ liệu từ cảm biến lực bàn đạp cho thấy, mặc dù lực tối đa ghi nhận được trước khi hỏng là 4.589 N (Newton) nhưng bộ phận trên chiếc xe thứ ba đã bị hỏng ở mức 1.612 N. Các chuyên gia thử nghiệm lưu ý rằng con số này rất gần với giới hạn tiêu chuẩn quốc gia, yêu cầu bàn đạp phanh phải chịu được lực 2.000 N trong 5 giây mà không bị hỏng.

Hiện tại, ba cơ quan chức năng đã thành lập một nhóm điều tra chung để xem xét sự cố hỏng giá đỡ bàn đạp phanh trên mẫu xe Maextro V800. Theo báo cáo của CNEV Post, Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc cho biết, họ sẽ phối hợp với Cục Quản lý không gian mạng Trung Quốc và Cục Quản lý thị trường để tiếp tục điều tra vụ việc và sẽ có quyết định phù hợp với luật và quy định hiện hành.

Trong một tuyên bố đăng tải trên Weibo, Maextro cho biết sẽ tích cực phản hồi và hợp tác đầy đủ với nhóm điều tra chung. Maextro tái khẳng định cam kết bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng cũng như bảo vệ lợi ích của toàn ngành công nghiệp xe năng lượng mới.

Maextro cho rằng điều kiện thử nghiệm xe khắc nghiệt Ảnh: Maextro

Trước đó, sau khi đoạn video ghi lại quá trình thử nghiệm xe được chia sẻ, Maextro đã đưa ra phản hồi. Thương hiệu này cho rằng điều kiện thử nghiệm khắc nghiệt, không tiêu chuẩn, đồng thời khẳng định không có sự cố hỏng hóc nào về khung đỡ bàn đạp phanh xảy ra trong quá trình khách hàng sử dụng thực tế mẫu xe này kể từ khi Maextro V800 bán ra thị trường.

Theo Maextro, hệ thống phanh trên xe V800 đã được phát triển và kiểm định đáp ứng các yêu cầu vượt trội so với tiêu chuẩn quốc gia và ngành công nghiệp tại Trung Quốc. Tuy nhiên, họ cam kết cải tiến thiết kế giá đỡ và cung cấp các bản nâng cấp miễn phí cho chủ sở hữu xe hiện tại. Maextro cũng cho biết sẽ rà soát và tăng cường một cách có hệ thống việc kiểm định thiết kế, các thông số thử nghiệm và quản lý chất lượng sản xuất.