Xe múc lật ngửa trên đường Hoàng Sa, giao thông ùn ứ

Ngày 23.10, Công an phường Nhiêu Lộc, TP.HCM phối hợp cùng các đơn vị liên quan tiến hành phong tỏa hiện trường, xử lý vụ việc một chiếc xe múc lật ngửa trên đường Hoàng Sa, khiến giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng.

Hiện trường sự cố lật xe múc ẢNH: CTV

Theo thông tin ban đầu, sáng sớm cùng ngày, người dân lưu thông trên đường Hoàng Sa thấy một xe múc (máy xúc) nằm lật ngửa, chắn giữa đường. Theo người dân, phương tiện này được đưa đến đây thực hiện việc tháo dỡ căn nhà. Trong quá trình tháo dỡ nhà thì gặp sự cố, chiếc xe múc bị lật ngửa ra đường. Rất may, sự việc không gây thương vong về người.

Khu vực xảy ra sự cố cách đoạn giao cắt tuyến đường sắt Bắc - Nam khoảng 100 m, theo hướng di chuyển vào trung tâm TP.HCM. Sự cố xảy ra trùng vào khung giờ cao điểm sáng, lượng phương tiện đổ về rất đông khiến toàn tuyến đường Hoàng Sa rơi vào cảnh ùn ứ kéo dài, di chuyển khó khăn.

Nhận tin báo, lực lượng CSGT nhanh chóng phối hợp cùng Công an phường Nhiêu Lộc có mặt tại hiện trường, tiến hành điều tiết, phân luồng từ xa nhằm giảm áp lực phương tiện dồn về.

Lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai phương án cứu hộ, di dời phương tiện gặp nạn để sớm giải tỏa hiện trường, trả lại sự thông thoáng cho trục đường này.