Xe ôm Việt Nam thành 'đặc sản', bất ngờ gây sốt trên mạng quốc tế

Giữa dòng xe cộ đông đúc tại các đô thị Việt Nam, hình ảnh những người chạy xe ôm đã trở nên quen thuộc. Với người dân địa phương, đây là một phương tiện di chuyển bình dân, thuận tiện. Nhưng với nhiều du khách quốc tế, một chuyến xe ôm đôi khi còn là cơ hội để khám phá thành phố theo cách gần gũi hơn.

Tại những điểm du lịch nổi tiếng như TP.HCM, Hà Nội hay Đà Nẵng, xe ôm truyền thống và các dịch vụ xe máy công nghệ đã trở thành một phần trong bức tranh giao thông đường phố. Không ít du khách lựa chọn phương tiện này vì tính linh hoạt, khả năng di chuyển trong những tuyến đường đông đúc và sự thuận tiện khi khám phá thành phố trong thời gian ngắn.

Sự thân thiện tạo nên dấu ấn du lịch

Trên các diễn đàn quốc tế như reddit hay tripadvisor, nhiều du khách quốc tế chia sẻ những trải nghiệm tích cực khi di chuyển bằng xe ôm tại Việt Nam, từ sự thuận tiện trong hành trình đến những ấn tượng về sự nhiệt tình, cởi mở của các tài xế.

Trong một bài đăng trên diễn đàn reddit, một du khách nước ngoài đã kể về trải nghiệm du lịch tại TP.HCM và Đà Nẵng. Theo người này, khi đến Đà Nẵng, nhiều tài xế chủ động hỏi liệu họ có cần người chở về khách sạn hay không, thậm chí đề nghị chờ tại điểm tham quan để tiếp tục đưa khách đến những địa điểm khác. Người viết cũng cho biết khi mình ngồi trên một chuyến xe và tài xế cố gắng sử dụng google dịch để trò chuyện với khách.

Một du khách nước ngoài ghi lại khoảnh khắc trải nghiệm xe ôm công nghệ giữa đường phố Việt Nam ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Một người dùng khác cũng chia sẻ rằng các tài xế khá dễ mến và họ có thể trò chuyện với nhau vài câu trong suốt chuyến đi. Một bình luận cũng nhận xét: “Đúng là một số người trong số họ khá thân thiện và dễ gần”. Những tương tác tuy ngắn nhưng góp phần giúp du khách cảm thấy thoải mái hơn khi khám phá một thành phố xa lạ.

Với một du khách thường xuyên sử dụng xe ôm công nghệ tại Việt Nam, trải nghiệm này còn mang đến cơ hội quan sát đời sống đường phố thay vì chỉ di chuyển từ điểm này đến điểm khác. Người này viết: “Lúc đầu tôi hơi e ngại, nhưng giờ tôi thấy nó là một cách di chuyển rất thú vị và tiện lợi”. Người này cũng cho biết tài xế ít khi nói tiếng Anh, nhưng những lời chào hỏi và cảm ơn đơn giản vẫn giúp chuyến đi trở nên thoải mái.

Trên TikTok, một du khách nước ngoài chia sẻ ấn tượng về trải nghiệm đi xe máy qua những tuyến đường đông đúc ở TP.HCM: “Việt Nam có những con người thân thiện nhất. Tôi đi xe máy giữa dòng xe cộ đông đúc ở TP.HCM và trò chuyện với những người dân địa phương thân thiện trên đường đi. Ai ngờ bạn có thể kết bạn ngay giữa dòng xe cộ chứ?”.

Một du khách nước ngoài chia sẻ trải nghiệm đi xe ôm ở TP.HCM và bất ngờ trước sự thân thiện, hiếu khách của người dân địa phương ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Không chỉ người trực tiếp trải nghiệm, những khoảnh khắc giao tiếp tự nhiên giữa du khách và người dân địa phương trên đường phố TP.HCM cũng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Dưới một video ghi lại cảnh trò chuyện giữa dòng xe đông đúc, một người xem bình luận: “Không có gì sánh bằng cách đi lại tốt nhất ở Việt Nam!”.

Các chia sẻ tích cực cũng nhận được sự hưởng ứng từ người Việt Nam. Dưới video, một tài khoản viết: “Việt Nam của chúng tôi là một đất nước an toàn và người dân thì thân thiện, hiếu khách”. Một bình luận khác bày tỏ niềm tự hào: “Tự hào là người Việt Nam”.

Tất nhiên, không phải chuyến xe nào cũng hoàn hảo và trải nghiệm của mỗi du khách có thể khác nhau. Tuy vậy, giữa hành trình khám phá Việt Nam, sự nhiệt tình, gần gũi của những người lái xe ôm vẫn có thể trở thành một kỷ niệm đáng nhớ.

Trong du lịch, hình ảnh một điểm đến không chỉ được tạo nên từ cảnh quan, kiến trúc hay ẩm thực, mà còn từ cách người dân địa phương đón tiếp và tương tác với du khách. Một lời chỉ dẫn tận tình, sự hỗ trợ khi tìm đường hay cuộc trò chuyện tình cờ giữa dòng xe đông đúc có thể trở thành những trải nghiệm nhỏ nhưng đủ sức để lại thiện cảm. Chính những điều bình dị ấy góp phần làm nên sức hấp dẫn của du lịch Việt Nam, nơi sự hiếu khách đôi khi bắt đầu từ một chuyến xe ngắn và theo du khách mãi sau khi hành trình kết thúc.