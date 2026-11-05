Xe sedan ồ ạt giảm giá, làm mới mẫu mã

Sự dịch chuyển về thị hiếu của người tiêu dùng đang tạo ra những thay đổi đáng kể trên thị trường ô tô Việt Nam. Nếu trước đây sedan từng là lựa chọn phổ biến của nhiều gia đình nhờ thiết kế thanh lịch, khả năng vận hành ổn định và mức giá dễ tiếp cận thì hiện nay, dòng xe này đang dần mất sức hút trước sự phát triển của xe SUV, Crossover và MPV.

Số liệu được PV Thanh Niên cập nhật từ báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho thấy, sau 3 quý đầu năm 2026, tổng lượng tiêu thụ ô tô sedan của các thành viên hiệp hội đạt 20.373 xe, giảm gần 6.000 xe so với mức 26.314 xe cùng kỳ năm ngoái.

Dòng xe sedan đang dần mất sức hút trước sự phát triển của xe SUV, Crossover và MPV Ảnh: BÁ HÙNG

Đáng chú ý, mức sụt giảm này diễn ra trong bối cảnh thị trường ô tô nói chung vẫn duy trì đà tăng trưởng. Điều đó phần nào phản ánh sự thay đổi trong lựa chọn của khách hàng, khi nhiều người ngày càng ưu tiên những mẫu xe có khoảng sáng gầm cao, không gian nội thất rộng rãi và tính đa dụng.

So với sedan, SUV và Crossover có lợi thế khi di chuyển trên nhiều điều kiện đường sá, tầm quan sát tốt hơn. Trong khi đó, MPV đáp ứng nhu cầu chở nhiều người, phù hợp với các gia đình đông thành viên hoặc thường xuyên sử dụng ô tô cho những chuyến đi xa. Lợi thế về tính tiện ích, kinh tế và tiết kiệm nhiên liệu của dòng xe sedan cũng dần mờ nhạt trước sự phát triển của ô tô điện.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận xe sedan vẫn đóng vai trò nhất định trong việc tạo nên sự đa dạng cho danh mục sản phẩm của các hãng ô tô tại Việt Nam và dòng xe này vẫn còn có tệp khách hàng riêng. Trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh, để níu giữ và gia tăng sức hút cho dòng sedan, các nhà sản xuất, phân phối tiếp tục triển khai các chương trình ưu đãi, giảm giá đồng thời cải tiến mẫu mã.

Toyota Vios tiếp tục được Toyota Việt Nam (TMV) ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, tương đương mức giảm giá từ 46 - 54 triệu đồng Ảnh: TOYOTA

Ở phân khúc sedan hạng B với các mẫu mã có tầm giá dưới 600 triệu đồng, cuộc đua giảm giá tiếp tục diễn ra rầm rộ trong tháng 11.2026. Theo đó, Toyota Vios tiếp tục được Toyota Việt Nam (TMV) ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, tương đương mức giảm giá từ 46 - 54 triệu đồng. Mitsubishi Attrage cũng được áp dụng chính sách tương tự. Mẫu xe nhập khẩu từ Thái Lan có giá niêm yết 380 - 490 triệu đồng, được Mitsubishi Motor Việt Nam (MMV) giảm giá lên tới 48,5 triệu đồng cho bản số sàn, đưa giá bán thực tế về mức 331,5 triệu đồng. Bản Attrage CVT Premium giảm 37 triệu đồng, hiện chỉ còn 453 triệu đồng.

Mazda2 sedan được Trường Hải (THACO AUTO) triển khai chương trình ưu đãi 100% lệ phí trước bạ tùy phiên bản và khu vực. Chính sách này đưa giá bán thực tế Mazda2 sedan sau ưu đãi chỉ từ 394 triệu đồng.

Sedan hạng B: Cuộc chiến của ô tô thương hiệu Nhật

KIA Soluto - mẫu xe có giá niêm yết thấp nhất phân khúc (từ 345 - 375 triệu đồng) được nhà phân phối THACO AUTO áp dụng mức giảm 46 triệu đồng. Hyundai Accent tiếp tục dẫn đầu cuộc đua giảm giá dù doanh số bán mẫu xe này đang "lao dốc không phanh". Theo đó, trong tháng 11.2026, Hyundai Accent được giảm giá cao nhất lên tới 89 triệu đồng.

Trong khi đó, Honda City dù rời khỏi cuộc đua ưu đãi, giảm giá ở phân khúc sedan hạng B nhưng vẫn thu hút sự chú ý khi được Honda làm mới mẫu mã với bản nâng cấp mới nhất vừa tung ra thị trường. Ở bản nâng cấp lần này, Honda City có một số thay đổi về thiết kế, trang bị tiện nghi và an toàn. Đáng chú ý, hãng xe Nhật Bản rút gọn danh mục sản phẩm, loại bỏ phiên bản G qua đó nâng giá khởi điểm mẫu sedan hạng B này lên mức từ 539 triệu đồng.

KIA Soluto - mẫu xe có giá niêm yết thấp nhất phân khúc (từ 345 - 375 triệu đồng) được nhà phân phối THACO AUTO áp dụng mức giảm 46 triệu đồng Ảnh: QUANG THÁI

Ở phân khúc sedan hạng C, Mazda dù đang bán chạy nhất phân khúc vẫn được Trường Hải (THACO AUTO) áp dụng chương trình ưu đãi, giảm giá lên đến 50 triệu đồng. KIA K3 sau khi rút gọn danh mục sản phẩm hiện chỉ còn 1 phiên bản có giá 584 triệu đồng. Trong khi đó, MG chọn cách kết hợp ưu đãi với việc làm mới sản phẩm ở phân khúc này.

Theo đó, ngày 16.10.2026 vừa qua, hãng giới thiệu mẫu MG GT tại Việt Nam, mẫu xe được nâng cấp và đổi tên từ MG5 trước đây. Xe có hai phiên bản Luxury và Premium, giá lần lượt 512 triệu đồng và 586 triệu đồng. Đáng chú ý, trong tháng 11.2026, MG triển khai chương trình hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho cả hai phiên bản MG GT. Giá trị hỗ trợ tương ứng 26 triệu đồng với bản Luxury và 29 triệu đồng với bản Premium.

MG GT tại Việt Nam, mẫu xe được nâng cấp và đổi tên từ MG5 trước đây Ảnh: ĐÌNH TUYÊN

Không chỉ phân khúc sedan phổ thông, nhóm xe sang cũng đang có những động thái đáng chú ý nhằm duy trì sức hút. Tuy nhiên, thay vì tập trung vào giảm giá, các thương hiệu cao cấp chủ yếu làm mới thiết kế, nâng cấp công nghệ và bổ sung hệ truyền động điện hóa.

Cuối tháng 10.2026, Mercedes-Benz Việt Nam giới thiệu phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của S-Class. Mẫu sedan hạng sang cỡ lớn này được phân phối với hai phiên bản S 450 4MATIC và S 580 e 4MATIC, giá lần lượt 5,429 tỉ đồng và 6,189 tỉ đồng. Trong đó, S 580 e 4MATIC sử dụng hệ truyền động hybrid sạc ngoài (PHEV), kết hợp động cơ xăng 3.0 lít với mô-tơ điện, cho tổng công suất 585 mã lực. Bộ pin dung lượng 21,96 kWh giúp xe có thể di chuyển thuần điện khoảng 93 - 103 km theo tiêu chuẩn WLTP.

Một mẫu sedan khác cũng thu hút sự chú ý là Mercedes-Benz CLA 200 electric. Đây là mẫu sedan thuần điện nhập khẩu từ Đức, được hãng công bố giá bán 1,59 tỉ đồng tại Việt Nam vào cuối tháng 10.2026. Xe có phạm vi hoạt động tối đa 542 km theo tiêu chuẩn WLTP, hướng đến nhóm khách hàng trẻ quan tâm đến công nghệ và xe điện.

Mercedes-Benz Việt Nam giới thiệu phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của S-Class và mẫu CLA 200 electric Ảnh: CHÍ TÂM

Cuộc đua giảm giá và làm mới mẫu mã xe sedan tại Việt Nam hiện nay không đơn thuần là giải pháp kích cầu nhất thời, mà còn phản ánh nỗ lực thích nghi của các hãng xe trước sự dịch chuyển thị hiếu. Để sedan có thể duy trì vị thế trên thị trường ô tô Việt Nam, ưu đãi về giá cần đi cùng những cải tiến thực chất về thiết kế, công nghệ, tiện nghi và khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng.