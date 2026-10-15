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    Xe SUV mới của Hyundai có thể thay thế Venue khi về Việt Nam

    Chí Tâm
    Chí Tâm

    Hyundai Bayon thế hệ mới vừa trình làng, mang nhiều công nghệ và thêm tùy chọn hybrid. Nếu được đưa về Việt Nam, mẫu SUV này có thể trở thành phương án thay thế Venue đang gặp khó về doanh số.

    Hyundai Bayon thế hệ thứ 2 vừa chính thức được trình làng, xếp vào nhóm SUV đô thị nhưng ở phân khúc thấp hơn so với Creta. So với đời tiền nhiệm, mẫu xe này thay đổi khá mạnh về ngoại hình với phong cách vuông vức, khỏe khoắn hơn, đồng thời được nâng cấp đáng kể về kích thước, tiện nghi và công nghệ hỗ trợ người lái.

    Xe SUV mới của Hyundai có thể thay thế Venue khi về Việt Nam- Ảnh 1.

    Hyundai Bayon thế hệ mới có thiết kế khá giống Hyundai Tucson

    ẢNH: HYUNDAI

    Sự xuất hiện của Bayon thế hệ mới khiến giới mộ điệu kỳ vọng mẫu xe này sẽ sớm về Việt Nam trong bối cảnh Hyundai Venue đang giảm dần sức hút. Hiện nay, Venue có doanh số khá khiêm tốn và gần như không thể cạnh tranh với các đối thủ như KIA Sonet hay Toyota Raize.

    Nói về Hyundai Bayon thế hệ mới, mẫu xe này có kích thước tổng thể lớn hơn đôi chút so với Hyundai Venue, chiều dài cơ sở đạt 2.600 mm. Hứa hẹn mang lại không gian nội thất rộng rãi, thoải mái hơn cho 4 - 5 thành viên.

    Không chỉ tăng kích thước, Bayon cũng được nâng cấp mạnh về tiện nghi. Tùy phiên bản, xe được trang bị màn hình đôi, đồng kích thước 12,3 inch, kết nối Apple Carplay và Android Auto, chìa khóa thông minh, hệ thống loa Bose, điều hòa tự động hai vùng, làm mát hàng ghế trước và cửa sổ trời...

    Xe SUV mới của Hyundai có thể thay thế Venue khi về Việt Nam- Ảnh 2.

    Không gian nội thất mang phong cách thể thao, trang trí phụ kiện N-Line

    ẢNH: HYUNDAI

    Các công nghệ hỗ trợ lái cũng được Hyundai chú trọng hơn cho mẫu SUV cỡ nhỏ này với camera 360 độ, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù cùng nhiều tính năng phòng tránh va chạm. Trong khi đó, mẫu Venue hiện đang bán ở Việt Nam chỉ có những trang bị ở mức cơ bản.

    Về vận hành, mẫu xe này có tùy chọn động cơ xăng tăng áp 1.0 lít với công suất 90 hoặc 115 mã lực, kết hợp hộp số sàn 6 cấp hoặc ly hợp kép 7 cấp. Đáng chú ý, Hyundai dự kiến bổ sung phiên bản hybrid từ năm 2027, sử dụng động cơ xăng 1.6 lít kết hợp mô-tơ điện, cho tổng công suất khoảng 138 mã lực và đi kèm hộp số ly hợp kép 6 cấp.

    Nếu được đưa về Việt Nam, tùy chọn hybrid có thể giúp Bayon tạo thêm khác biệt so với Venue hiện tại, nhất là khi xu hướng điện hóa ngày càng rõ nét trên thị trường. Tuy nhiên, khả năng Bayon có thể thay thế Venue còn phụ thuộc nhiều vào chiến lược sản phẩm và giá bán của Hyundai Thành Công.

    Xe SUV mới của Hyundai có thể thay thế Venue khi về Việt Nam- Ảnh 3.

    Hyundai Bayon có kích thước lớn hơn Venue nhưng nhỏ hơn Creta

    ẢNH: HYUNDAI

    Trong tháng 9.2026, chỉ 46 chiếc Hyundai Venue bàn giao đến tay khách hàng, nâng lượng tiêu thụ sau 9 tháng đã qua của năm 2026 lên 870 chiếc. Venue cũng thường xuyên được áp dụng các chương trình ưu đãi nhằm tăng sức cạnh tranh trong bối cảnh KIA Sonet và Toyota Raize đã tạo được chỗ đứng ở phân khúc SUV đô thị hạng A.

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