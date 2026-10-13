Xe SUV 7 chỗ Volkswagen Tayron rục rịch về Việt Nam, cạnh tranh Hyundai Santa Fe

Sau thành công với các dòng SUV gầm cao như Volkswagen Tiguan hay Teramont… thương hiệu xe Đức - Volkswagen đang chuẩn bị "tăng lực" vào phân khúc này tại thị trường Việt Nam. Mới đây, phía Volkswagen Việt Nam vừa hé lộ thông tin về mẫu SUV 7 chỗ hoàn toàn mới mang tên Volkswagen Tayron, trong khi đó các đại lý phân phối cũng bắt đầu nhận đơn đặt hàng với mẫu xe này.

Volkswagen Tayron là mẫu xe gầm cao đa dụng được định vị ở phân khúc Crossover hạng D, hướng đến nhóm khách hàng mua xe sử dụng gia đình, cũng như công việc kinh doanh. Khác với dòng Teramont 7 chỗ, Volkswagen Tayron sở hữu phong cách thiết kế hiện đại, trẻ trung hơn.

Volkswagen Tayron là mẫu xe gầm cao đa dụng được định vị ở phân khúc Crossover hạng D, hướng đến nhóm khách hàng mua xe sử dụng gia đình Ảnh: Volkswagen

Theo thông tin từ Volkswagen Việt Nam, mẫu Tayron nhập khẩu từ nhà máy của hãng ở Wolfsburg, Đức sẽ được phân phối tại Việt Nam bắt đầu từ quý 4 năm nay với 2 phiên bản cao cấp nhất. Tayron hoàn toàn mới là mẫu SUV được định vị trên Tiguan, bổ sung một lựa chọn mới dành cho nhóm khách hàng cần không gian rộng rãi hơn nhưng vẫn đề cao trải nghiệm lái, công nghệ và sự tiện nghi.

Mẫu SUV 7 chỗ này được Tayron Volkswagen phát triển dựa trên thế hệ mới nhất của nền tảng mô-đun MQB evo. Đáng chú ý, theo hãng xe Đức nhiều công nghệ trước đây được phát triển cho dòng Touareg cũng được ứng dụng trên Tayron.

Tayron nhập khẩu từ nhà máy của hãng ở Wolfsburg, Đức sẽ được phân phối tại Việt Nam bắt đầu từ quý 4 năm nay với 2 phiên bản cao cấp nhất Ảnh: Volkswagen

Trong số đó có hệ thống đèn ma trận IQ.LIGHT HD matrix và hệ thống ghế với chức năng massage khí nén 10 điểm. Không gian là một trong những lợi thế đáng chú ý của Tayron, khi sử dụng cấu hình 5 chỗ, khoang hành lý có dung tích lên đến 885 lít, phù hợp cho những chuyến đi dài hoặc nhu cầu sử dụng của gia đình.

Volkswagen cũng tối ưu thiết kế khí động học của Tayron với hệ số cản 0,28, hỗ trợ nâng cao hiệu quả vận hành. Các chi tiết nội thất như ốp gỗ thật tiếp tục nhấn mạnh định hướng về chất lượng và sự sang trọng của mẫu SUV mới. Tayron sẽ có hai lựa chọn động cơ, gồm máy xăng 1.4 lít tăng áp và 2.0 lít tăng áp (2.0 TSI).

Khoang nội thất Volkswagen Tayron Ảnh: Volkswagen

Hiện tại, các đại lý Volkswagen tại Việt Nam cũng đang bắt đầu nhận đơn đặt hàng với mẫu SUV này, mức giá dự kiến vào khoảng 1,639 - 1,939 tỉ đồng. Gia nhập thị trường Việt Nam, Volkswagen Tayron sẽ cạnh tranh với các mẫu xe có kích thước, tầm giá tương đương như Hyundai Santa Fe, Skoda Kodiaq…