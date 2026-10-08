5 đời xe Hyundai Tucson sau 22 năm: Khác lạ đến ngỡ ngàng

Mới đây, Hyundai chính thức trình làng Tucson thế hệ thứ 5 với diện mạo hoàn toàn mới, khác biệt đáng kể so với đời tiền nhiệm (đang bán tại Việt Nam). Đây tiếp tục là minh chứng cho cách hãng xe Hàn Quốc liên tục làm mới sản phẩm, thay vì duy trì một phong cách thiết kế qua nhiều thế hệ.

5 đời xe Hyundai Tucson có thiết kế hoàn toàn khác nhau ẢNH: AI

Nhìn lại hành trình từ năm 2004 đến nay, Tucson đã không ít lần thay đổi diện mạo, từ một mẫu SUV có thiết kế đơn giản, thực dụng đến những phiên bản mang phong cách thể thao, hiện đại và đầy góc cạnh.

Hyundai Tucson thế hệ đầu tiên (2004)

Hyundai Tucson lần đầu xuất hiện vào năm 2004, được định vị ở phân khúc SUV cỡ nhỏ, xếp dưới "đàn anh" Santa Fe. Ở thế hệ đầu tiên, mẫu xe Hàn Quốc mang dáng dấp SUV truyền thống với thân xe cao, những đường nét bo tròn, vòm bánh xe lớn và các chi tiết nhựa bảo vệ xung quanh thân xe.

Phần đầu xe có thiết kế tương đối đơn giản, kết hợp cụm đèn pha cỡ lớn và lưới tản nhiệt nhỏ. Khoang nội thất cũng đề cao tính thực dụng, với bảng điều khiển bố trí theo phong cách quen thuộc của ô tô đầu những năm 2000.

Về vận hành, Tucson đời đầu cung cấp nhiều tùy chọn động cơ xăng, diesel cùng hệ dẫn động cầu trước hoặc bốn bánh, tùy thị trường. Xe cũng được trang bị các công nghệ an toàn như chống bó cứng phanh ABS và cân bằng điện tử trên một số phiên bản.

Hyundai Tucson thế hệ thứ hai (2009)

Năm 2009, Hyundai giới thiệu Tucson thế hệ thứ hai, đánh dấu lần thay đổi lớn đầu tiên về thiết kế. Khác với ngoại hình có phần thô cứng của đời đầu, Tucson mới chuyển sang phong cách mềm mại, năng động hơn với ngôn ngữ thiết kế Fluidic Sculpture (điêu khắc dòng chảy).

Hyundai Tucson đời thứ 2 có thiết kế mềm mại, mang dáng crossover đô thị hơn ẢNH: HYUNDAI

Những đường cong xuất hiện xuyên suốt thân xe, kết hợp lưới tản nhiệt hình lục giác, cụm đèn pha vuốt dài và đường viền cửa sổ hướng lên phía sau. Sự thay đổi này giúp Tucson mang dáng dấp một mẫu crossover đô thị thay vì SUV truyền thống.

Không gian nội thất cũng được thiết kế lại theo hướng hiện đại, đồng thời cải thiện trang bị tiện nghi và an toàn. Xe tiếp tục sử dụng các động cơ xăng, diesel với nhiều lựa chọn hộp số và hệ dẫn động. Đáng chú ý, Tucson thế hệ này còn được đổi tên thành ix35 tại nhiều thị trường, trong đó có châu Âu.

Hyundai Tucson thế hệ thứ ba (2015)

Sau 6 năm, Hyundai tiếp tục trình làng Tucson thế hệ thứ ba tại Triển lãm ô tô Geneva 2015. Khác với lần trước, mẫu xe mới vẫn kế thừa những đường nét đặc trưng của ngôn ngữ thiết kế Fluidic Sculpture nhưng được điều chỉnh theo hướng cứng cáp hơn.

Hyundai Tucson thế hệ thứ 3 được đánh giá cao vì có thiết kế trung tính ẢNH: CHÍ TÂM

Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt hình lục giác mở rộng, kết nối cụm đèn pha sắc sảo. Các đường dập nổi trên thân xe rõ nét hơn, trong khi tỷ lệ tổng thể được điều chỉnh, tạo cảm giác bề thế so với thế hệ tiền nhiệm.

Bên cạnh thay đổi ngoại hình, Tucson đời thứ ba còn được nâng cấp đáng kể về công nghệ với màn hình giải trí 8 inch và nhiều tính năng hỗ trợ lái, gồm phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ giữ làn đường tùy phiên bản, thị trường.

Về vận hành, xe tiếp tục cung cấp động cơ xăng và diesel. Đáng chú ý, một số thị trường có thêm động cơ xăng tăng áp 1.6 lít, kết hợp hộp số ly hợp kép 7 cấp, trong đó có Việt Nam.

Hyundai Tucson thế hệ thứ tư (2020)

Đến năm 2020, Tucson tiếp tục gây chú ý khi bước sang thế hệ thứ tư với màn thay đổi diện mạo gần như toàn diện. Hyundai áp dụng ngôn ngữ thiết kế Parametric Dynamics, mang đến ngoại hình khác biệt đáng kể so với ba thế hệ trước.

Ở thế hệ thứ 4, Tucson gây chú ý với thiết kế cắt xẻ, nhiều mảng khối phối với nhau ẢNH: N.V.T

Điểm nhấn nằm ở phần đầu xe với hệ thống đèn định vị ban ngày tích hợp vào lưới tản nhiệt. Khi chưa bật, các bóng đèn gần như hòa lẫn vào họa tiết hình học. Thân xe xuất hiện nhiều đường cắt xẻ sắc nét, tạo nên diện mạo góc cạnh và mang hơi hướng tương lai.

Khoang nội thất cũng chuyển mình theo hướng số hóa, với màn hình kỹ thuật số, hệ thống giải trí hiện đại và nhiều tính năng hỗ trợ lái SmartSense. Không chỉ thay đổi thiết kế, Tucson thế hệ thứ tư còn đánh dấu bước tiến về điện hóa khi mở rộng danh mục động cơ, bổ sung các phiên bản hybrid bên cạnh động cơ đốt trong truyền thống.

Hyundai Tucson thế hệ thứ năm (2026)

Sáu năm sau, Hyundai tiếp tục trình làng Tucson thế hệ thứ năm. Đáng chú ý, hãng xe Hàn Quốc một lần nữa thay đổi mạnh mẽ phong cách thiết kế, chuyển từ những đường cắt xẻ phức tạp sang diện mạo vuông vức, đề cao vẻ khỏe khoắn đặc trưng của SUV.

Tucson thế hệ thứ 5 vừa trình làng, được nhiều người đánh giá có thiết kế không liên quan với 4 đời còn lại ẢNH: HYUNDAI

Dựa trên ngôn ngữ Art of Steel, Tucson mới sở hữu các bề mặt thân xe gọn gàng, đường nét nằm ngang kết hợp vòm bánh xe nổi bật. Phần đầu xe gây chú ý với cụm đèn định vị dạng dọc, kết hợp dải đèn ngang thanh mảnh, tạo khác biệt rõ rệt so với đời trước.

Kích thước cũng được mở rộng khi chiều dài, rộng, cao lần lượt đạt 4.700 x 1.905 x 2.785 (mm), góp phần giúp không gian nội thất rộng rãi hơn. Bên trong, Tucson thế hệ mới được trang bị hệ thống giải trí Pleos Connect với màn hình trung tâm lên đến 17 inch cùng trợ lý trí tuệ nhân tạo Gleo AI.

Về vận hành, tại Hàn Quốc, xe có hai lựa chọn gồm động cơ xăng tăng áp 1.6 lít, công suất 193 mã lực và hệ truyền động hybrid thế hệ mới, tổng công suất 245 mã lực.

Sau 22 năm, từ một mẫu SUV nhỏ gọn mang thiết kế thực dụng, Tucson đã phát triển thành dòng xe chú trọng cả kiểu dáng, công nghệ và khả năng vận hành. Sự xuất hiện của thế hệ thứ năm tiếp tục cho thấy cách Hyundai liên tục làm mới diện mạo sản phẩm qua từng giai đoạn.