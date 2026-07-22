Xe tải bốc cháy dữ dội trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang

Trưa 22.7.2026, một chiếc xe tải chở hàng hóa bốc cháy dữ dội trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang, đoạn qua tỉnh Khánh Hòa, thiêu rụi phần đầu xe cùng toàn bộ hàng hóa.