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Xe tải bốc cháy dữ dội trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang
Video Thời sự

Xe tải bốc cháy dữ dội trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang

Kỳ Nam
Kỳ Nam
Trưa 22.7.2026, một chiếc xe tải chở hàng hóa bốc cháy dữ dội trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang, đoạn qua tỉnh Khánh Hòa, thiêu rụi phần đầu xe cùng toàn bộ hàng hóa.

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