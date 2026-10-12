Xe tải chở gỗ keo đổ tràn xuống đèo Liêu, ô tô thoát nạn trong gang tấc

Sáng 12.10, ông Đinh Văn Vũ, Chủ tịch UBND xã Lãnh Ngọc (thành phố Đà Nẵng), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe tải chở gỗ keo. Vụ việc may mắn không gây thiệt hại về người.

Theo hình ảnh từ camera hành trình, khoảng 16 giờ 24 ngày 11.10, một xe ô tô đang lưu thông phía sau ô tô màu trắng trên đoạn đường qua khu vực đèo Liêu, xã Lãnh Ngọc. Phía trước hai phương tiện này là một xe tải chở lượng lớn gỗ keo, các thân cây được xếp chồng cao trên thùng xe.

Xe tải chở gỗ keo đổ tràn xuống đèo Liêu, may mắn 2 ô tô đi phía sau thoát nạn trong gang tấc ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Khi xe tải đi vào đoạn cua dốc, phương tiện bất ngờ bị lệch tải, khiến hàng loạt thân cây gỗ keo trượt khỏi thùng xe, đổ tràn xuống mặt đường.

Phát hiện tình huống nguy hiểm, tài xế ô tô màu trắng và xe có gắn camera hành trình nhanh chóng lùi phương tiện để tránh. Tuy nhiên, nhiều thân gỗ lớn vẫn lăn xuống chắn ngang mặt đường, va đập sát phần đầu và thân ô tô màu trắng.

Sau khi sự cố xảy ra, tài xế ô tô màu trắng mở cửa bước xuống kiểm tra tình hình. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy nhiều khúc gỗ nằm ngổn ngang trên đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ông Vũ cho hay vụ xe tải chở gỗ keo đổ tràn xuống đèo Liêu không gây thiệt hại về người, một ô tô bị hư hỏng nhẹ. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.