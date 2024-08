Xe tải lấn làn gây tai nạn làm 2 mẹ con tử vong thương tâm

Chiều 10.8, Công an TP.Dĩ An (Bình Dưỡng) phối hợp các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe tải với xe máy làm 2 mẹ con tử vong thương tâm.

Hiện trường vụ tai nạn NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ cùng ngày, xe tải biển số TP.HCM chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, hướng từ ngã ba Tân Vạn đi QL1K.

Lúc xe tải chạy đến chốt đèn giao thông đoạn Mỹ Phước - Tân Vạn giao với đường Châu Thới (P.Bình An) thì xảy ra va chạm với xe máy do anh T.X.B (49 tuổi, ở TP.Thủ Đức, TP.HCM, hành nghề tài xế xe ôm công nghệ) điều khiển chở 2 mẹ con trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, hướng đi QL1K.

Cú va chạm làm 3 người trên xe máy ngã ra đường, trong đó người phụ nữ và bé trai tử vong tại chỗ, nam tài xế xe ôm bị xây xát nhẹ. Sau vụ tai nạn, chiếc xe tải chạy thêm khoảng 100 mét thì dừng lại.

Công an TP.Dĩ An và các đơn vị liên quan có mặt lấy lời khai những người liên quan, trích xuất camera an ninh, khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn.

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định thời điểm xảy ra vụ tai nạn, 2 phương tiện chạy cùng chiều, chiếc xe tải có dấu hiệu lấn làn, gây tai nạn.

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.