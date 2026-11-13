Xe tải tông nhà dân trên đường Vĩnh Lộc ở TP.HCM, giao thông ùn ứ kéo dài

Hơn 8 giờ ngày 13.11, Công an xã Tân Vĩnh Lộc phối hợp Đội CSGT An Lạc (Phòng CSGT Công an TP.HCM) cùng các đơn vị chức năng liên quan đã xử lý xong hiện trường vụ xe tải tông nhà dân trên đường Vĩnh Lộc khiến giao thông qua khu vực ùn ứ kéo dài.

Hiện trường xe tải tông nhà dân ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ cùng ngày, nam tài xế điều khiển xe tải biển số 50H - 554.xx lưu thông trên đường Vĩnh Lộc. Khi vừa qua cầu Bà Tri (xã Tân Vĩnh Lộc) hơn 100 m, phương tiện này bất ngờ lao sang lề, tông thẳng vào nhà dân ven đường.

Tại hiện trường, phần cửa cuốn của căn nhà số 798 đường Vĩnh Lộc bị húc đổ sập, một mảng tường lớn vỡ nát. Nhiều chậu cây cảnh, tủ kính cùng đồ đạc buôn bán bên trong bị hư hỏng. Sau cú va chạm, chiếc xe tải nằm chắn ngang lối ra vào căn nhà.

Đang dọn hàng phía sau nhà vào thời điểm xảy ra sự cố, bà Trần Thị Thi (vợ chủ nhà) chưa hết bàng hoàng kể lại: "Tôi đang chuẩn bị dọn hàng bán sáng thì nghe tiếng động lớn, chạy ra thấy phía trước đổ nát hết. May mà lúc đó tôi đứng ở nhà sau chứ ở phía trước thì không biết chuyện gì xảy ra. Giờ nhà cửa hư hỏng nặng, việc buôn bán cũng phải tạm ngưng".

Cửa cuốn nhà dân đổ sập, một mảng tường lớn đổ bể ẢNH: TRẦN KHA

Đồ đạc phía bên trong nhà cũng hư hỏng ẢNH: TRẦN KHA

Vụ tai nạn xảy ra vào rạng sáng nhưng công tác cứu hộ kéo dài sang giờ cao điểm khiến dòng xe lưu thông trên đường Vĩnh Lộc bị ùn ứ, di chuyển khó khăn.

May mắn vụ việc không gây thiệt hại về người. Lực lượng chức năng sau đó đã điều xe cẩu di dời phương tiện gặp nạn khỏi hiện trường, đồng thời đưa tài xế về trụ sở để kiểm tra nồng độ cồn và chất kích thích.

Nguyên nhân vụ xe tải tông nhà dân đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.