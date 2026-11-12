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    Xe tải tông vào lan can cầu Rạch Miễu, một người tử vong

    Thanh Quân
    Thanh Quân

    Trong lúc lưu thông từ Đồng Tháp đi Vĩnh Long, xe tải chở hải sản bất ngờ tông vào lan can cầu Rạch Miễu. Vụ tai nạn khiến 1 người tử vong tại chỗ, 2 người bị thương.

    Ngày 12.11, tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đơn vị đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra trên cầu Rạch Miễu khiến 1 người tử vong tại chỗ và 2 người bị thương.

    Xe tải tông vào lan can cầu Rạch Miễu, một người tử vong - Ảnh 1.

    Hiện trường vụ tai nạn trên cầu Rạch Miễu khiến 1 người tử vong tại chỗ và 2 người bị thương

    ẢNH: CẮT TỪ CLIP

    Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ 15 phút cùng ngày, xe tải biển số 79H-078.xx chở hải sản lưu thông trên cầu Rạch Miễu theo hướng Đồng Tháp đi Vĩnh Long. Ngoài người điều khiển (chưa rõ danh tính), trên xe còn có 3 nam thanh niên gồm B.T.A, L.T.Đ (cùng 27 tuổi, ở phường Trường Long Hòa, tỉnh Vĩnh Long) và B.T.T (39 tuổi, ở phường Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa).

    Khi đến gần trụ đèn BT5-25, đoạn thuộc phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp, xe tải bất ngờ lao vào lan can cầu. Cú va chạm mạnh làm khoảng 3 m lan can bị gãy, hư hỏng nặng. Phần đầu và thân xe tải cũng hư hỏng, nhiều thùng hàng chứa ốc hương và nghêu trên xe văng xuống đường.

    Xe tải tông vào lan can cầu Rạch Miễu, một người tử vong - Ảnh 2.

    Lực lượng chức năng đang xử lý hiện trường và điều tiết giao thông trên cầu Rạch Miễu

    ẢNH: CTV

    Vụ tai nạn khiến anh B.T.T tử vong tại chỗ; hai anh B.T.A, L.T.Đ bị thương, được đưa đi cấp cứu.

    Do xe tải nằm chắn ngang một làn đường trên cầu, lực lượng CSGT phải tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông. Các xe máy được phép lưu thông một chiều theo hướng Đồng Tháp đi Vĩnh Long, trong khi ô tô các loại phải chuyển hướng theo lộ trình khác để tránh ùn tắc.

    Hiện cơ quan công an tiếp tục khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nói trên. 

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