Nữ tài xế kể phút quay xe ngăn người mẹ ôm con nhỏ nhảy cầu Rạch Miễu

Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh nữ tài xế taxi cùng nhiều người dân ngăn người phụ nữ ôm con nhỏ có ý định nhảy cầu Rạch Miễu thu hút hơn 2,5 triệu lượt xem trên mạng xã hội.

Nữ tài xế là chị Trần Thị Xuân Huế (35 tuổi, ở Chợ Gạo, Đồng Tháp). Trao đổi với Thanh Niên, chị cho biết sự việc xảy ra lúc 23 giờ 38 ngày 24.10.2026.

Quay lại cầu Rạch Miễu vì thấy hai mẹ con đứng khóc

Theo chị Huế, khoảng 22 giờ 30 hôm đó, chị chở khách từ phía Đồng Tháp sang Vĩnh Long (Tiền Giang cũ sang Bến Tre cũ). Sau khi trả khách, chị lái taxi quay về. Khi đến giữa cầu Rạch Miễu, chị nhìn thấy người phụ nữ bế con nhỏ đứng khóc. Do xe đang chạy khá nhanh, chị lướt qua nhưng lập tức cảm thấy bất an.

Nữ tài xế taxi kịp thời ngăn người phụ nữ ôm con định nhảy cầu Rạch Miễu ẢNH CẮT TỪ CLIP

"Gần 12 giờ đêm mà 2 mẹ con đứng khóc giữa cầu, tôi nghi có chuyện chẳng lành nên quyết định quay lại", chị kể.

Trên đường trở lại, chị liên tục niệm Phật, cầu mong 2 mẹ con vẫn an toàn. Khi đến nơi, chị thấy chiếc xe của người phụ nữ vẫn còn, hai mẹ con đã ra khu vực ngoài lan can dành cho người đi bộ. Không kịp suy nghĩ, chị dừng taxi, chạy đến ôm giữ 2 mẹ con.

"Tôi không còn nghĩ đến chuyện bị phạt nguội hay gì nữa. Tôi hỏi: 'Chị ơi, có gì không mà chị đứng đây vậy? Có gì chị nói em nghe đi'", chị Huế nhớ lại.

Nữ tài xế taxi kịp thời ngăn người mẹ ôm con 2 tuổi định nhảy cầu Rạch Miễu

Nghe hỏi han, người phụ nữ bật khóc lớn, kể chuyện buồn gia đình. Chị Huế vừa lắng nghe vừa động viên: "Chị vô đi, em bé còn nhỏ, làm gì cũng nghĩ tới con, đừng làm gì dại dột. Khuya rồi, ngồi đây hóng gió cũng không nên".

Một mình giữa cầu, nữ tài xế lo không thể giữ được hai mẹ con nếu xảy ra tình huống bất ngờ. Chị liên tục ra hiệu cho người đi đường dừng lại hỗ trợ.

May mắn, khoảng 4 - 5 thanh niên chạy đến giúp sức. Một người liên hệ công an, những người khác xuống khu vực chân cầu phía cồn Thới Sơn tìm lực lượng chức năng.

Nhiều người cùng dừng xe giúp ngăn người mẹ định ôm con nhảy cầu ẢNH CẮT TỪ CLIP

Theo chị Huế, khoảng 5 phút sau, công an từ hai phía Đồng Tháp và Vĩnh Long có mặt. Trong lúc chờ đợi, mọi người liên tục khuyên người phụ nữ bình tĩnh, nghĩ đến đứa con còn nhỏ.

"Khuyên một hồi, chị chịu bước vào trong là tôi mừng lắm. Vừa lúc đó mấy anh công an cũng lên tới", chị kể. Sau đó, lực lượng chức năng tiếp tục hỗ trợ người phụ nữ trở về nhà.

Nữ tài xế run bần bật, phải ghé chùa lúc nửa đêm

Thấy 2 mẹ con an toàn, chị Huế lên taxi tiếp tục hành trình. Tuy nhiên, những gì vừa xảy ra khiến chị vẫn chưa hết bàng hoàng. "Tôi lên xe về mà run lắm", chị kể.

Khi gặp lại những người tham gia hỗ trợ, chị vẫn hỏi thăm tình hình hai mẹ con. Nghe thông tin người phụ nữ đã về nhà, ổn định tinh thần, chị mới phần nào yên tâm.

Nữ tài xế taxi đã kịp thời quay lại khi thấy người phụ nữ ôm con khóc trên cầu Rạch Miễu ẢNH: NVCC

Gần 1 giờ sáng, trên đường về, chị Huế ghé một ngôi chùa dọc đường lạy Phật. Dù vậy, về đến nhà chị vẫn không ngủ được, hơn 3 giờ sáng mới chợp mắt.

Ngày hôm sau, một người quen gửi chị ảnh chụp bài đăng Zalo của người phụ nữ tối hôm trước. Trong đó, người mẹ bày tỏ sự hối hận, xin lỗi con vì hành động đêm trước, cho biết sẽ không lặp lại và cảm ơn nữ tài xế đã giữ 2 mẹ con lại.

Theo chị Huế, cháu bé mới 2 tuổi, còn người mẹ khoảng tuổi chị.

Sau khi câu chuyện được chia sẻ, nhiều người bày tỏ sự xúc động trước hành động của nữ tài xế. Tuy nhiên, không ít bình luận cũng nhắc chị chú ý an toàn khi giúp người gặp nạn.

"Lần sau có quay lại thì đi 2 người nha bạn", một người bình luận. Một tài khoản khác nhắn nhủ: "Lần sau bà thấy bà gọi công an trước rồi tính nha bà. Người tốt thì vẫn phải làm nhưng an toàn bản thân trên hết nha bà".