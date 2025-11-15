CSGT TP.HCM mở đường lúc rạng sáng đưa mô tạng đi cứu người: Cuộc chạy đua sinh tử

Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết, CSGT TP.HCM vừa mở đường lúc rạng sáng đưa mô tạng đi cứu người, giành lại sự sống.

Theo đó, ngày 13.11, Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) tiếp nhận đề nghị hỗ trợ mở đường cho hai đoàn vận chuyển mô tạng từ Bệnh viện Chợ Rẫy ra sân bay Tân Sơn Nhất nhằm kịp thời phục vụ công tác ghép tạng cứu người.

2 tổ CSGT dẫn đoàn mở đường cho xe chở mô tạng đi cứu người rạng sáng 14.11 ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Ngay sau khi nắm thông tin, đơn vị đã triển khai phương án, huy động Đội Tuần tra dẫn đoàn và phối hợp các đơn vị liên quan trên tuyến để bảo đảm hành trình thông suốt.

CSGT TP.HCM mở đường lúc rạng sáng đưa mô tạng đi cứu người ở Huế

Rạng sáng 14.11, tổ công tác đầu tiên làm nhiệm vụ dẫn đoàn xuất phát lúc 4 giờ 10 phút, thần tốc mở đường đưa phương tiện vận chuyển mô tạng từ Bệnh viện Chợ Rẫy đến sân bay Tân Sơn Nhất để thực hiện chuyến bay đến Bệnh viện Trung ương Huế.

Sau đó, vào lúc 5 giờ 10 phút, tổ công tác thứ hai tiếp tục dẫn đoàn vận chuyển mô tạng đến sân bay để phục vụ hành trình ra Hà Nội. Cả 2 lộ trình đều được tổ chức di chuyển an toàn nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa lực lượng dẫn đoàn và lực lượng làm nhiệm vụ điều tiết giao thông tại các tuyến đường trong lộ trình.

Những chuyến vận chuyển mô tạng đi cứu người được ví như những cuộc chạy đua với thời gian, tranh thủ từng giây ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Việc triển khai công tác dẫn đường nhanh chóng, chuyên nghiệp của lực lượng CSGT đã góp phần quan trọng giúp các ca vận chuyển mô tạng diễn ra an toàn, đúng lịch trình, đem lại sự sống cho nhiều bệnh nhân.

Trước đó, ngày 9.11, Bệnh viện Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ) tiếp nhận một nam thanh niên không qua khỏi do tai nạn giao thông nghiêm trọng. Sau khi được các bác sĩ tư vấn, gia đình nạn nhân quyết định hiến tạng để cứu chữa cho những bệnh nhân khác.

Với quyết định này, gia đình đã đồng thuận hiến tim, phổi, gan và 2 quả thận của con trai để cứu người.

Để các cơ quan được hiến thực hiện nhiệm vụ cứu sống những bệnh nhân khác, yêu cầu đặt ra là phải đảm bảo "thời gian vàng" của việc bảo quản nội tạng được hiến tặng. Vì vậy, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT Công an TP.HCM đã ngay lập tức triển khai phương án dẫn đoàn đặc biệt.

Theo kế hoạch phối hợp, sau khi các cơ quan y tế hoàn tất quy trình lấy và bảo quản tạng hiến, Đội Tuần tra dẫn đoàn được huy động 100% quân số, phối hợp chặt chẽ Đội CSGT số 2, Đội CSGT Nam Sài Gòn và các đội nghiệp vụ khác để đảm bảo các tuyến đường trong lộ trình di chuyển được thông suốt, an toàn tuyệt đối.

CSGT mở đường cho xe chở tạng cứu người từ Bệnh viện Bà Rịa đi cứu người ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Tuyến đường di chuyển được bố trí linh hoạt, được giám sát và điều tiết giao thông liên tục để rút ngắn tối đa thời gian vận chuyển, đảm bảo các cơ quan tạng được bảo quản và bàn giao đúng thời gian quy định.

Nhờ xây dựng phương án dẫn đoàn chuyên nghiệp và sự phối hợp khẩn trương, nhịp nhàng của các lực lượng đã đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đoàn xe vận chuyển tạng ghép và người dân lưu thông trên tuyến.

Các cơ quan tạng hiến đã được vận chuyển kịp thời đến Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM, Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Phổi Trung ương, góp phần mang lại cơ hội hồi sinh cho nhiều bệnh nhân đang chờ ghép tạng.