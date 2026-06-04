Xe tay ga Italjet Dragster 300 Gresini Edition về Việt Nam 40 chiếc, giá 225 triệu

Đây là mẫu xe tay ga racing mang đậm DNA đường đua Ý, đánh dấu sự kết hợp giữa tinh thần thể thao của đội đua Gresini Racing (Ý) với nghệ thuật cơ khí cũng như công nghệ đặc trưng của thương hiệu Italjet. Trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện Rebel Motor - đơn vị nhập khẩu, phân phối các dòng xe Italjet tại Việt Nam cho biết: "Theo kế hoạch phân phối năm 2026, Dragster 300 Gresini Edition chỉ 40 chiếc được đưa về Việt Nam theo hình thức đặt hàng trước dành cho những khách hàng đăng ký sớm"