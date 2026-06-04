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Xe Thị trường

Xe tay ga Italjet Dragster 300 Gresini Edition về Việt Nam 40 chiếc, giá 225 triệu

Trần Hoàng
Trần Hoàng
04/06/2026 15:37 GMT+7

Được ví von là "quái thú làng xe tay ga" mẫu Italjet Dragster 300 Gresini Edition mang phong cách thể thao của đội đua Gresini Racing kết hợp nghệ thuật cơ khí, công nghệ đặc trưng của hãng xe Italjet… vừa gia nhập thị trường Việt Nam với số lượng giới hạn 40 chiếc.

Khá yên ắng sau khi gia nhập thị trường Việt Nam vào cuối năm 2024, mới đây thương hiệu xe Ý - Italjet bất ngờ khuấy động thị trường mô tô xe máy Việt Nam bằng những siêu phẩm đậm chất thể thao. Cùng với mẫu siêu mô tô "tàng hình" trong lớp vỏ xe tay ga - Italjet Dragster 700, đầu tháng 6.2026 nhà nhập khẩu, phân phối xe Italjet tại Việt Nam cũng tung ra thị trường phiên bản được ví von là "quái thú" làng xe tay ga - Italjet Dragster 300 Gresini Edition.

Xe tay ga Italjet Dragster 300 Gresini Edition về Việt Nam: Chỉ 40 chiếc, giá 225 triệu - Ảnh 1.

Đây là mẫu xe tay ga racing mang đậm DNA đường đua Ý, đánh dấu sự kết hợp giữa tinh thần thể thao của đội đua Gresini Racing (Ý) với nghệ thuật cơ khí cũng như công nghệ đặc trưng của thương hiệu Italjet. Trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện Rebel Motor - đơn vị nhập khẩu, phân phối các dòng xe Italjet tại Việt Nam cho biết: "Theo kế hoạch phân phối năm 2026, Dragster 300 Gresini Edition chỉ 40 chiếc được đưa về Việt Nam theo hình thức đặt hàng trước dành cho những khách hàng đăng ký sớm"

Ảnh: B.H

Xe tay ga Italjet Dragster 300 Gresini Edition về Việt Nam: Chỉ 40 chiếc, giá 225 triệu - Ảnh 2.

Trong tên gọi của mẫu xe này, "Dragster" dùng để chỉ những chiếc xe đua đồng thời cũng được hiểu với ý nghĩa tượng trưng cho biểu tượng "con rồng". Đây cũng là nguồn cảm hứng để các nhà thiết kế Italjet tạo nên một diện mạo mới lạ, khác biệt và đậm chất thể thao cho Dragster 300 Gresini Edition

Ảnh: B.H

Xe tay ga Italjet Dragster 300 Gresini Edition về Việt Nam: Chỉ 40 chiếc, giá 225 triệu - Ảnh 3.

Trong đó, phần đầu xe được tạo hình như gương mặt rồng với các đường cắt táo bạo mang đậm tính khí động học. Yếm trước tích hợp hệ thống đèn LED cùng bộ cánh gió khí động học đậm chất xe đua

Ảnh: B.H

Xe tay ga Italjet Dragster 300 Gresini Edition về Việt Nam: Chỉ 40 chiếc, giá 225 triệu - Ảnh 4.

Trong khi phần đuôi vuốt nhọn mang dáng vẻ của một chiến binh tốc độ. Tất cả tạo nên tổng thể khác biệt, thể thao, hầm hố cho mẫu xe tay ga này

Ảnh: B.H

Xe tay ga Italjet Dragster 300 Gresini Edition về Việt Nam: Chỉ 40 chiếc, giá 225 triệu - Ảnh 5.

Phiên bản Dragster 300 Gresini Edition sở hữu "bộ cánh" phối màu xanh, đỏ - phong cách đặc trưng của đội đua Gresini Racing, kết hợp cùng cấu trúc cơ khí lộ thiên đậm chất Ý, khiến chiếc xe khác biệt với hầu hết các mẫu xe tay ga thông thường

Ảnh: B.H

Xe tay ga Italjet Dragster 300 Gresini Edition về Việt Nam: Chỉ 40 chiếc, giá 225 triệu - Ảnh 6.

Diện mạo mới trên Dragster 300 Gresini Edition còn được tạo điểm nhấn với bộ khung trần tạo hình mắt cáo liền lạc được đúc nguyên khối, phối màu đỏ nổi bật. Cấu trúc khung nhôm cao cấp dạng 3 module rời, giúp chiếc xe đạt được độ cứng vững vượt trội nhưng vẫn giữ được trọng lượng tối ưu. Đây là cấu trúc thường chỉ xuất hiện trên các dòng mô tô hiệu năng cao, thể hiện rõ triết lý "Performance First" mà Italjet theo đuổi

Ảnh: B.H

Xe tay ga Italjet Dragster 300 Gresini Edition về Việt Nam: Chỉ 40 chiếc, giá 225 triệu - Ảnh 7.

Yên xe được thiết kế mỏng bọc da tương tự phong cách trên các mẫu xe đua và được tạo dáng bằng nhiều mảng miếng khác nhau. Phần yên dành cho người lái được vuốt cong tạo điểm tựa

Ảnh: B.H

Xe tay ga Italjet Dragster 300 Gresini Edition về Việt Nam: Chỉ 40 chiếc, giá 225 triệu - Ảnh 8.

Bên dưới yên trước là hộc chứa đồ nhưng chỉ phù hợp để các vật dụng nhỏ, cá nhân

Ảnh: B.H

Xe tay ga Italjet Dragster 300 Gresini Edition về Việt Nam: Chỉ 40 chiếc, giá 225 triệu - Ảnh 9.

Tuy nhiên, điểm làm nên danh tiếng cũng như chất riêng của Italjet Dragster chính là hệ thống lái độc lập độc quyền I.S.S (Independent Steering System) - công nghệ hiếm thấy trong thế giới xe tay ga hiện nay. Hệ thống này giúp mang lại khả năng vận hành ổn định, cảm giác lái chính xác và độ phản hồi cực kỳ khác biệt khi vào cua tốc độ cao

Ảnh: B.H

Xe tay ga Italjet Dragster 300 Gresini Edition về Việt Nam: Chỉ 40 chiếc, giá 225 triệu - Ảnh 10.

Cung cấp sức mạnh cho Italjet Dragster 300 Gresini Edition là khối động cơ xăng DOHC, xi-lanh đơn, 4 thì, dung tích 278cc làm mát bằng dung dịch kết hợp hệ thống phun xăng điện tử, mang lại khả năng tăng tốc mạnh mẽ và cảm giác lái đầy phấn khích. Theo thông số từ nhà sản xuất, động cơ này cho công suất 23,8 mã lực tại 8.250 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 26 Nm tại 6.250 vòng/phút và đạt tiêu chuẩn khí thải Euro5. Mức tiêu thụ nhiên liệu của mẫu xe này khoảng 3,15 lít/100km

Ảnh: B.H

Xe tay ga Italjet Dragster 300 Gresini Edition về Việt Nam: Chỉ 40 chiếc, giá 225 triệu - Ảnh 11.

Hệ thống treo thể thao có thể điều chỉnh cùng loạt trang bị hiệu năng cao giúp chiếc xe mang lại trải nghiệm lái đậm chất racing ngay cả trong môi trường đô thị. Cả hai bánh của mẫu xe này đều trang bị hệ thống phanh đĩa kết hợp kẹp phanh của Brembo cùng hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh do Bosch phát triển và sản xuất dành riêng cho Italjet

Ảnh: B.H

Xe tay ga Italjet Dragster 300 Gresini Edition về Việt Nam: Chỉ 40 chiếc, giá 225 triệu - Ảnh 12.

Italjet Dragster 300 Gresini Edition được xem như một "tác phẩm Performance Art" khi hội tụ hàng loạt chi tiết cao cấp như hệ thống phanh Brembo, lốp Pirelli Angel, các chi tiết CNC sắc sảo… Italjet Dragster 300 Gresini Edition không đơn thuần là phương tiện di chuyển, mà còn là một tuyệt phẩm cơ khí dành để trưng bày, sưu tầm và thể hiện phong cách cá nhân của chủ sở hữu

Ảnh: B.H

Xe tay ga Italjet Dragster 300 Gresini Edition về Việt Nam: Chỉ 40 chiếc, giá 225 triệu - Ảnh 13.

Gia nhập thị trường Việt Nam, Italjet Dragster 300 Gresini Edition được nhà phân phối chốt giá 225 triệu đồng. Bên cạnh đó, Italjet cũng giới thiệu thêm phiên bản Dragster 300 Malossi Edition với giá bán 215 triệu đồng (đã bao gồm VAT). Đây là phiên bản mang phong cách Racing đặc trưng của thương hiệu Malossi nổi tiếng trong thế giới xe hiệu năng cao châu Âu

Ảnh: B.H


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