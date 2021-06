Cục Đăng kiểm nghiên cứu bỏ giấy chứng nhận đăng kiểm ô tô

Từ trước đến nay, các phương tiện sau khi hoàn thành thủ tục đăng kiểm sẽ được được cấp tem đăng kiểm (dán trên gốc kính xe) và giấy chứng nhận đăng kiểm in hai mặt trên khổ giấy A5 (do trung tâm đăng kiểm in, cấp). Giấy chứng nhận đăng kiểm này được cấp cho chủ phương tiện hiện chủ yếu phục vụ công tác kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông của lực lượng chức năng.