Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tiêu thụ ô tô giảm 15%

Theo báo cáo bán hàng vừa được Hiệp Hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố, doanh số bán ô tô của các thành viên VAMA trong tháng 5.2021 đạt 25.585 xe, giảm 15% so với tháng 4.2021. Trong đó, ô tô du lịch chỉ đạt 17.581 xe, giảm 14%; xe thương mại đạt 7.482 xe giảm 16%.

Lý giải về điều này, Giám đốc bán hàng của một đại lý Toyota tại TP. Hồ Chí Minh cho biết: “Việc người dần hạn chế đi lại, hoạt động kinh doanh vận tải, taxi công nghệ bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 khiến nhiều mẫu mã ô tô thuộc phân khúc sedan hạng B, xe cỡ nhỏ hạng A hay ngay cả MPV 7 chỗ vốn bán chạy, nay lại giảm mạnh trong gần 1 tháng trở lại đây”.

Bên cạnh đó, việc thiếu hụt nguồn cung chủ yếu với các dòng xe nhập khẩu cũng là nguyên nhân khiến doanh số bán hàng bị kìm hãm. Số liệu từ VAMA cho thấy sản lượng xe lắp ráp trong nước tháng 5.2021 đạt 13.825 xe, giảm 20%, lượng tiêu thụ xe nhập khẩu nguyên chiếc cũng, giảm 7% so với tháng 4.2021. Hiện tại, cuộc khủng hoảng thiếu chất bán dẫn, chip điện tử… đang khiến nhiều nhà máy sản xuất ô tô trên toàn cầu tạm dừng hoạt động.

Cộng dồn số liệu bán hàng của VAMA, VinFast (2.855 xe) và TC Moto (6.053 xe) trong tháng 5.2021, tổng lượng ô tô tiêu thụ trên thị trường chỉ đạt 34.493 xe các loại, giảm gần 5.000 xe so với tháng 4.2021.

Ngoại trừ bản nâng cấp của Hyundai Santa Fe cho thấy tín hiệu tích cực với doanh số bán hàng đạt gần 1.300 xe (tăng 431 xe so với tháng 4.2021), các tân binh còn lại như Mazda CX-30 và CX-3 chỉ đạt doanh số ở mức 135 – 426 xe. Con số này vẫn khá thấp so với mức sụt giảm của hàng loạt mẫu mã vốn hút khách như Hyundai Accent giảm 530 xe, KIA Seltos giảm 238 xe, Hyundai Grand i10 giảm 259 xe so với tháng 4.2021.