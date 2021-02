Mẫu xe SUV bán chạy nhất thị trường Trung Quốc với doanh số trên 50.000 xe/tháng, Haval H6 được xác nhận sẽ lắp ráp tại nhà máy Rayong ở Thái Lan, đồng thời tấn công thị trường Đông Nam Á.

Việc Haval H6 lắp ráp tại Thái Lan mở ra cơ hội thâm nhập thị trường Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, nơi đang "quen dần" các mẫu xe Trung Quốc chất lượng tốt. Với danh tiếng có sẵn tại Trung Quốc, mẫu xe này hứa hẹn được thị trường Thái Lan nói riêng và Đông Nam Á nói chung đón nhận.

Haval H6 là dòng SUV hạng C, tương đương Hyundai Tucson, Mazda CX-5 hay MG HS

Haval H6 2021 là chiếc xe GWM đầu tiên được chế tạo dựa trên nền tảng mô-đun Lemon. So với phiên bản tiền nhiệm, Haval H6 2021 có kích thước rộng và to lớn hơn cùng thiết kế ngoại thất bắt mắt hơn. Các chi tiết ngoại thất nổi bật bao gồm: bộ lưới tản nhiệt lục giác mang hoa văn Fangsheng, đèn pha LED “Ngọn lửa bốc cháy”, cản trước hình chữ X, cột C gấp khúc khác biệt và cụm đèn hậu nối liền mạch với nhau.

Di chuyển vào bên trong, Haval H6 2021 có khoang cabin thiết kế tối giản nhưng khá hiện đại. Bảng điều khiển trung tâm cao với cần số dạng núm xoay. Bảng đồng hồ đo kỹ thuật số 10,25 inch và màn hình thông tin giải trí 12,3 inch đều được đặt nổi trên bảng táp-lô. Haval H6 mới có sẵn kết nối 5G và các chức năng trên xe có thể được cập nhật qua mạng.

Các trang bị an toàn trên Haval H6 2021 bao gồm hệ thống phanh khẩn cấp tự động với khả năng phát hiện người đi bộ, người đi xe đạp và các phương tiện khác đang tới, hệ thống giám sát điểm mù, hệ thống nhận dạng biển báo giao thông và khả năng lái bán tự động cấp độ 2. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ liệu H6 2021 dành cho thị trường Thái Lan có nhận được tất cả các tính năng này hay không.

Khoang lái có thiết kế theo xu hướng hiện đại, nịnh mắt và nhiều công nghệ

Tại thị trường Trung Quốc, H6 là mẫu xe được người dân nước này ưa chuộng nhiều nhất trong số các dòng xe nội địa được sản xuất tại đại lục. Cung cấp sức mạnh cho Haval H6 thế hệ mới là hai lựa chọn động cơ 4 xi-lanh tăng áp bao gồm động cơ 1.5 lít có công suất tối đa 166 mã lực và mô-men xoắn cực đại 285 Nm cùng động cơ 2.0 lít cho công suất tối đa 208 mã lực và mô-men xoắn cực đại 325 Nm. Cả hai lựa chọn động cơ đều đi kèm hộp số ly hợp kép 7 cấp, riêng động cơ 2.0 lít có thêm hệ dẫn động bốn bánh Haldex.

Haval H6 thế hệ mới sẽ trình làng thị trường Thái Lan vào tháng 3 tới, có thể trùng với thời điểm diễn ra Triển lãm Ô tô Quốc tế Bangkok.