Sức mua hồi phục, thị trường ô tô Việt Nam khởi sắc

Không còn ảm đạm như khoảng thời gian nửa đầu năm 2020 vốn chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 thị trường ô tô Việt Nam đang từng bước hồi phục mạnh mẽ trong giai đoạn “chạy nước rút” của năm 2020.

Nhu cầu mua sắm ô tô của người dân gia tăng dần trong những tháng cuối năm tạo điều kiện giúp doanh số bán hàng của hầu hết các hãng ô tô được cải thiện.

Nhu cầu mua sắm ô tô của người dân gia tăng dần trong những tháng cuối năm

Theo báo cáo bán hàng từ Hiệp Hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong tháng 10.2020, tổng doanh số bán hàng của các thành viên thuộc VAMA đạt 33.254 xe các loại, tăng 22% tương đương 6.002 xe so với tháng 9.2020. Trong số đó, ô tô du lịch chiếm 25.339 xe tăng 23%, xe thương mại chiếm 7.528 xe tăng 17% và xe chuyên dụng chiếm 387 xe, tăng 71% so với tháng trước đó. Con số này chưa bao gồm số liệu bán hàng của thương hiệu ô tô hạng sang Mercedes-Benz, BMW (do THACO nhập khẩu, phân phối)…

VIDEO: 10 ô tô bán chạy nhất thị trường Việt Nam tháng 10.2020

Cộng dồn số liệu bán hàng của VAMA cũng như TC Motor (đơn vị phân phối xe Hyundai tại Việt Nam) và hãng ô tô Việt – VinFast , trong tháng 10.2020 người Việt đã mua sắm 43.959 xe ô tô các loại, tăng gần 5.000 xe so với tháng 9.2020.

Tháng thứ 2 liên tiếp thị trường ô tô Việt Nam duy trì tăng trưởng đồng thời cũng là tháng đạt doanh số bán hàng cao nhất kể từ đầu năm đến nay

Như vậy, đây là tháng thứ 2 liên tiếp thị trường ô tô Việt Nam duy trì tăng trưởng đồng thời cũng là tháng đạt doanh số bán hàng cao nhất kể từ đầu năm đến nay. Thành tích này một phần xuất phát từ nhu cầu thị trường khi người Việt thường có xu hướng tăng mua ô tô trong giai đoạn cuối năm để làm ăn, đi lại. Bên cạnh đó, cũng phải kể đến nỗ lực kích cầu, của các nhà sản xuất, đại lý bằng việc áp dụng các chương trình giảm giá, kích cầu.

Nhiều mẫu xe nhập khẩu cũng được nhà phân phối áp dụng chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ như ô tô lắp ráp trong nước

Trong đó, Toyota Vios lập kỷ lục với 3.443 xe – mức cao nhất đối với một mẫu ô tô du lịch kể từ đầu năm 2020 đến nay. Hyundai Accent cũng đạt 2.230 xe, VinFast Fadil đạt 1.851 xe… Ngay cả những mẫu xe mới như KIA Seltos, Toyota Corolla Cross cũng đạt doanh số bán từ 1.400 – 1.550 xe.

Bắt dầu có dấu hiệu hồi phục nhưng tháng gần đây, nhưng thị trường ô tô vẫn chưa thể bù đắp mức sụt giảm từ tính từ đầu năm

Xét về thương hiệu, Toyota với 8.841 xe bán ra trong tháng 10.2020 đã vượt mặt Hyundai (đạt 7.839 xe). So với tháng 9.2020 doanh số bán của thương hiệu ô tô Nhật Bản tại Việt Nam tăng 2.475 xe. KIA đạt 3.854 xe, tăng 52%.

VIDEO: 10 ô tô bán ít nhất thị trường Việt Nam tháng 10.2020

Hyundai dẫn đầu với 8.213 xe bán ra, tăng 2.846 xe so với tháng 9.2020. Toyota đạt 6.366 xe tăng 49%, KIA đạt 4.685 xe, tăng 22%; Mazda đạt 3.926 xe, tăng 17%; Mitsubishi đạt 3.126 xe, tăng 25% so với tháng 9.2020; Ford đạt 2.750 xe, tăng 5%... so với tháng 9.2020. Tuy nhiên ở khía cạnh nhà sản xuất phân phối, Trường Hải (THACO) là doanh nghiệp bán nhiều xe nhất tại Việt Nam trong tháng 10 với tổng doanh số đạt 11.435 xe các loại.

Cộng dồn 10 tháng đầu năm 2020, tổng doanh số bán hàng của các thành viên VAMA giảm 18% so với cùng kì năm ngoái

Bắt dầu có dấu hiệu hồi phục nhưng tháng gần đây, nhưng thị trường ô tô vẫn chưa thể bù đắp mức sụt giảm từ tính từ đầu năm. Cộng dồn 10 tháng đầu năm 2020, tổng doanh số bán hàng của các thành viên VAMA giảm 18% so với cùng kì năm ngoái. Trong đó doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước giảm 12% trong khi xe nhập khẩu giảm 26% so với cùng kì năm ngoái.