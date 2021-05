SUV 7 chỗ tại Việt Nam: Ford Everest cạnh tranh quyết liệt Toyota Fortuner

Tương tự sedan hạng C , phân khúc SUV 7 chỗ thiết kế khung gầm kiểu body on frame tại Việt Nam cũng có bước tăng trưởng nhẹ bất chấp toàn thị trường ô tô đã có bước chững lại khá bất ngờ trong tháng 4.2021.

Sau cuộc “thanh lọc” lực lượng trong những năm gần đây, phân khúc ô tô SUV 7 chỗ thiết kế khung gầm kiểu body on frame tại Việt Nam chỉ còn lại 6 cái tên góp mặt. Trong đó, ngoài Toyota Fortuner được lắp ráp trong nước, những cái tên còn lại như Ford Everest , Isuzu mu-X, Mitsubishi Pajero Sport Chevrolet Trailblazer hay Nissan Terra… đều được phân phối theo diện ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ các nhà máy ở Thái Lan.

Tổng doanh số bán các mẫu SUV 7 chỗ thiết kế khung gầm kiểu body on frame tại Việt Nam trong tháng 4.2020 đạt 1.618 xe, tăng 9,4% so với tháng 3.2021

Theo số liệu tổng hợp từ báo cáo bán hàng của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tổng doanh số bán các mẫu SUV 7 chỗ thiết kế khung gầm kiểu body on frame tại Việt Nam trong tháng 4.2020 đạt 1.618 xe, tăng 9,4% tương đương 92 xe so với tháng 3.2021. Số liệu này không bao gồm doanh số bán của mẫu Nissan Terra và Chevrolet Trailblazer do nhà phân phối không công bố.