'Xe đặc vụ' Chevrolet Tahoe và Suburban 2022 được nâng cấp

Về thiết kế, cả Chevrolet Tahoe và Suburban vẫn dựa trên nền tảng khung gầm rời body-on-frame trước đó cùng lối thiết kế vạm vỡ, nam tính, đậm chất SUV thường được dùng làm xe chuyên dụng cho cảnh sát, đặc vụ Mỹ.

Trong khi đó, những thay đổi chính dành cho phiên bản 2022 của bộ đôi SUV nhà Chevrolet nằm ở cụm động cơ danh tiếng V8 6.2L sản sinh công suất tối đa 420 mã lực. Động cơ này hiện đã có sẵn trong các phiên bản RST, Z71 và Premier. Đây vẫn là động cơ tiêu chuẩn của bản High Country. Những người đã đặt mua phiên bản RST sử dụng động cơ V8 6.2L sẽ được trang bị sẵn hệ thống treo Magnetic Ride Control.

Thêm vào đó, phiên bản Z71 tập trung vào khả năng off-road nay có thể đặt hàng bộ vi sai hạn chế trượt điện tử để tăng cường độ bám đường trong những tình huống khó khăn. Điều đó có nghĩa là Tahoe và Suburban tham gia "bữa tiệc off-road" hơi muộn khi đối thủ GMC Yukon 2021 đã có hệ thống eLSD tương tự, nhưng muộn còn hơn không.

Cả Tahoe và Suburban 2022 đều có cụm đồng hồ đo kỹ thuật số 12,3 inch mới được trang bị ở phiên bản từ LT trở lên. Bên cạnh đó, bộ đôi SUV này còn được trang bị tới 13 camera ngoại thất hỗ trợ người lái quan sát địa hình tốt hơn. Các phiên bản LT trở lên hiện có Google Assistant, Google Maps và Google Play. Điều này cho phép người lái điều khiển các chức năng khác nhau, bao gồm cuộc gọi điện thoại, điều hướng và điều khiển điều hòa. Apple CarPlay và Android Auto hiện là trang bị tiêu chuẩn.

Về mặt an toàn, hệ thống hỗ trợ đỗ xe phía trước và phía sau, hỗ trợ giữ làn đường và cảnh báo chệch làn đường là trang bị tiêu chuẩn của Chevrolet Suburban và Tahoe 2022. Tất cả các phiên bản đời 2021 đều đã được trang bị rất nhiều công nghệ an toàn ấn tượng, bao gồm phanh khẩn cấp tự động, phanh dành cho người đi bộ phía trước, cảnh báo va chạm phía trước và đèn pha thông minh. Bên cạnh đó, tính năng an toàn Buckle to Drive cũng là trang bị tiêu chuẩn, bắt buộc người lái và hành khách phía trước phải cài dây an toàn trước khi xe lăn bánh.