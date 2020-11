Xe Trung Quốc BEIJING X7 có đang 'sốt ảo' tại Việt Nam?

Trong 4 tháng đầu tiên bán ra thị trường Trung Quốc kể từ tháng 6.2020, BEIJING X7 đạt doanh số 13.805 xe, tính trung bình 3.451 xe/tháng, mức này thấp hơn rất nhiều so với doanh số trung bình 17.041 xe/tháng của mẫu xe được cho là cùng phân hạng Honda CR-V dù mẫu xe Nhật Bản có giá bán cao gấp đôi BEIJING X7 . Doanh số này rất cao nếu so với dung lượng thị trường ô tô Việt Nam nhưng chưa là gì so với toàn thị trường Trung Quốc.