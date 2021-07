Hết giãn cách xã hội, mang ô tô quá hạn đi đăng kiểm có bị phạt?

Xe hết hạn kiểm định bị phạt ra sao? Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt nêu rõ: - Người điều khiển xe ô tô (bao gồm cả rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo theo) và các loại xe tương tự xe ô tô có giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường nhưng đã hết hạn sử dụng dưới 1 tháng sẽ bị phạt tiền từ 2-3 triệu đồng (Điểm c, Khoản 4, Điều 16). Trường hợp hết hạn sử dụng trên 1 tháng sẽ bị phạt tiền từ 4-6 triệu đồng (Điểm e, Khoản 5, Điều 16). - Đối với chủ phương tiện khi giao xe cho người khác điều khiển, trường hợp xe hết hạn kiểm định dưới 1 tháng sẽ bị phạt từ 4-6 triệu đồng với cá nhân và từ 8-12 triệu đồng với tổ chức (Điểm b, Khoản 8, Điều 30). Tương tự, thời gian quá hạn trên 1 tháng, mức phạt tương ứng từ 6-8 triệu đồng với cá nhân và từ 12-16 triệu đồng với tổ chức (Điểm c, Khoản 9, Điều 30).