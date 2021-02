Vụ việc xảy ra vào ngày 15.2.2021 trên Quốc lộ 32, đoạn qua khu vực cầu Phùng (Đan Phượng, Hà Nội). Hình ảnh trong đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy, thời điểm xảy ra vụ việc, ô tô con màu đen (do một người phụ nữ cầm lái) đang di chuyển trên tuyến quốc lộ 32 thì bất ngờ cửa sau xe mở bung ra và sau đó liên tục đóng mở.

Đáng nói, khi xe gắn camera hành trình đi phía sau tiến lại gần, nhiều người “thót tim” khi phát hiện một em bé khoảng 2-3 tuổi ngồi một mình ở hàng ghế phía sau và vô tư nghịch cửa xe nhưng người lái xe không hề hay biết. Đoạn cuối video, khi được nhiều người nhắc nhở, người phụ nữ đã nhận ra tình huống, đánh lái cho xe di di chuyển chậm lại và tấp vào lề đường. Em bé sau đó ngã nhào xuống đường nhưng may mắn không bị thương.

Mặc dù vậy, tình huống trong đoạn video nói trên lại trở thành một “lời cảnh tỉnh” cho các bậc cha mẹ. Bởi theo “phản ánh” từ nhiều cư dân mạng, tình huống nói trên dường như không phải trường hợp cá biệt. Rất nhiều bậc phụ huynh sử dụng ô tô hiện nay khá chủ quan khi chở trẻ nhỏ trên xe và đặc biệt rất “xem thường” tính năng khóa an toàn trẻ em.

Khóa trẻ em là một tính năng khá cơ bản, không chỉ có trên ô tô mà ngay cả nhiều máy móc, vật dụng điện tử gia đình, nhằm bảo vệ trẻ em khỏi một số tình huống nguy hiểm bắt nguồn từ tính hiếu động, táy máy của trẻ.

Khóa trẻ em được đánh giá là một tính năng tối quan trọng trên các dòng xe và đặc biệt hữu ích khi trên ô tô có chở theo trẻ nhỏ. Bởi như đã đề cập, trẻ em thường rất hiếu động và táy máy. Trường hợp ô tô đang di chuyển nhưng không gài chốt khóa cửa sau, nhiều trẻ sẽ vô tình hay cố ý mở cửa xe và không may ngã nhào xuống đường hoặc gây tai nạn cho các phương tiện khác đang cùng lưu thông.

Chính vì vậy, để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra, nhiều bậc cha mẹ, người lớn khi chở người trên xe, đặc biệt là trẻ em cần ghi nhớ sử dụng tính năng khóa trẻ em, nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ và những người khác cùng tham gia giao thông.

Bên cạnh khóa an toàn, ghế an toàn cho trẻ cũng là trang bị cần có khi ô tô chở theo trẻ em

Bên cạnh đó, với những trường hợp chở trẻ em trên xe cũng cần nắm vững một số nguyên tắc an toàn như luôn thắt dây an toàn, trang bị ghế an toàn thiết kế riêng dành cho trẻ em. Đặc biệt, trước và trong mỗi hành trình, cần chú ý quan sát, kiểm tra tình trạng của trẻ để sớm phát hiện tình huống nguy hiểm và kịp thời xử lý.