Kinh hoàng container vượt ẩu, ‘phanh cháy lốp’ trên quốc lộ

Vụ việc được xác định xảy ra vào hơn 17 giờ chiều tối 15.9.2021 trên Quốc lộ 18, đoạn qua địa bàn thôn Hà Giàn, xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Trước tình huống bất ngờ, tài xế containe r màu trắng hoảng hốt đạp phanh gấp khiến các lốp xe bốc khói. May mắn, cả hai xe cuối cũng cũng giảm tốc kịp và tránh được tình huống đối đầu chết người, trước sự bàng hoàng của những người chứng kiến.

Facebook Khanh Nguyen bình luận: “Cậy xe to đi ẩu kinh. Quả đấy mà gặp xe con chắc nó ép cho xuống ruộng”. Tài khoản Nguyễn Thành Chung ngán ngẩm: “Đạt tới cảnh giới vượt ngay đoạn cua tay phải với xe dài và hoàn toàn mất tầm nhìn thì không phải là con người nữa rồi”. Tương tự, nick name Minh Quan bức xúc: “Chạy vậy đó mà lỡ có tai nạn nó lại bảo là xui, là do vội hàng. Bọn này chỉ tìm cách đổ lỗi cho hoàn cảnh là giỏi”.