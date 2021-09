Xe máy sang đường ẩu gây tai nạn, tài xế ô tô phải… đền tiền

Vụ việc được xác định xảy ra vào hơn 17 giờ chiều 5.9.2021 trên đường tránh thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Theo hình ảnh được trích xuất từ camera hành trình gắn trên ô tô con , thời điểm nói trên, ô tô này đang đang di chuyển trên tuyến đường tránh thuộc địa phận thị trấn Vĩnh Lộc. Khi đến khu vực lối mở cho các xe sang đường, tài xế giật mình khi phát hiện phía trước xuất hiện một xe máy do người đàn ông điều khiển bất ngờ băng ngang sang đường mà không thèm chú ý quan sát.

Tình huống đột ngột khiến tài xế ô tô không kịp phản xạ tông vào đuôi xe máy khiến cả người và xe ngã xuống mặt đường. Người đàn ông may mắn chỉ bị sây sát nhẹ. Trong khi đó, xe máy bị hư hỏng, gãy ông xả; ô tô hư hỏng phần đèn và cản trước.

Đáng nói, trao đổi với PV Thanh Niên, anh Trương Điệp - tài xế ô tô con cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn, do trên ô tô có trẻ nhỏ nên anh chỉ lái với tốc độ vừa phải, khoảng hơn 50 km/giờ. Trong khi người đàn ông lái xe máy qua đường quá ẩu dẫn đến tai nạn. Mặc dù vậy, để tránh "rắc rối", anh Điệp phải chấp nhận bồi thường cho tài xế xe máy 3 triệu đồng. “Nếu xử lý theo pháp luật, công an họ phải giữ xe lại để điều tra, ít nhất cũng một tuần hoặc một tháng. Tôi muốn lấy xe ra để còn đi làm”.

Facebook Bảo Khanh nhận định: “Đường ô tô ưu tiên nên theo luật xe máy sai”. Tương tự, tài khoản Bún Phạm Điền phẫn nộ: “Cắt mặt thế sao đỡ được, nguyên lý ông xe máy phải đi chậm quan sát trước khi sang đường mới đúng”. Trong khi đó, nick name Hải Uy Lê Nguyễn đề nghị: “Có camera hành trình mà sợ gì bác, gọi công an tới thôi. Ông xe máy qua đường không đảm bảo khoảng cách an toàn”.