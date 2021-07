Lái xe máy gặp nạn sau khi phanh gấp tránh xe tải: Ai đúng, ai sai?

Đúng lúc này, trên đường lớn xuất hiện xe máy do một người đàn ông điều khiển đang lao đến khu vực ngã ba với tốc độ cao. Do quá bất ngờ trước tình huống rẽ của xe tải, người đàn ông cầm lái xe máy đã giật mình và phản xạ bóp phanh gấp.

Xe máy sau đó trượt bánh kéo lê trên mặt đường một đoạn dài. Trong khi, người đàn ông cũng bị hất văng, liên tục “vồ ếch” trước khi ngã xuống mặt đường dẫn đến bị thương nặng.

Tương tự, tài khoản có tên Nguyễn Trung Tính bình luận: “Sao toàn mấy ông chê xe máy chạy nhanh thế nhỉ? Ông thần xe tải kia cũng ẩu không phải vừa, đâm ra không thèm dừng lại quan sát luôn. Ví dụ xe máy chạy đúng tốc độ nhưng xe tải cũng nên dừng lại quan sát rồi mới ra chứ”.

Mặc dù vậy, không ít cư dân mạng lại cho rằng trường hợp này lỗi lớn do người đàn ông điều khiển xe máy với tộc độ cao qua giao lộ, đồng thời khả năng xử lí tình huống không tốt. Facebook Đặng Đức nhận định: “Nếu đối đầu thì hoảng vậy là đúng, tức là xe tải rẽ trái. Nhưng đây là thuận chiều, xe tải ra hết cả xe thì ông xe máy từ xa đã ngã, do phóng nhanh thiếu quan sát nên giật mình”. Trong khi nick name Vô Thường nhận định: “Xử lý non quá. Còn cách xa tận 50m nữa cơ mà đã phanh gấp rồi”.