Lái xe máy sang đường ẩu bị tài xế container đánh tới tấp

Vụ việc được xác định xảy ra vào khoảng hơn 10 giờ sáng ngày 22.6.2021 trên Quốc lộ 18, đoạn qua địa phận thị trấn Sao Đỏ, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Tình huống quá đột ngột khiến tài xế phải đạp phanh gấp mới tránh được tai nạn nghiêm trọng. Đáng nói, sau khi cho xe dừng lại an toàn, do quá bức xúc trước hành vi sang đường quá cẩu thả của người đàn ông lái xe máy, tài xế container sau đó đã lao xuống, đuổi đánh người này tới tấp. Chỉ đến khi nhiều người đến can ngay, tài xế này mới chịu dừng tay.