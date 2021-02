Vụ việc xảy ra trên quốc lộ 20 vào khoảng hơn 18 giờ ngày 16.2.2021.

Theo đó, sau khi được ô tô nhường đường, người phụ nữ vội vã kéo ga cho xe băng nhanh sang bên kia đường mà không quan sát các xe ở chiều ngược lại. Kết quả, một thanh niên chạy xe máy khác do khuất tầm nhìn đã không nhìn thấy người phụ nữ đang sang đường trước đó nên đã không kịp phản ứng. Chiếc xe máy đâm thẳng vào phần đuôi xe tay ga và ngã chỏng chơ xuống đường. Hai người ngồi trên xe bị thương nặng.

Tài khoản Hoàng Quân bình luận: “Bốn bánh nhường không đúng lúc”. Facebook Hoa Nguyen đồng quan điểm: “Xác định nhường thì dừng xa một chút. Sát vậy người ta đâu quan sát được, hơn nữa dừng sát quá sẽ làm người qua đường có tâm lý qua cho lẹ nên dễ gây tai nạn”.

Trong khi đó, rất nhiều tài khoản cho rằng tình huống trong video, lỗi hoàn toàn thuộc về những người đ iều khiển xe máy , không liên quan đến tài xế ô tô. Tài khoản Nguyễn Gia Hiệp cho rằng: “Cái này xui thôi, bác nhường là tốt rồi, tại hai xe máy sai và gặp nhau tại một điểm thôi”. Tương tự, nick name Nguyễn Sơn viết: “Mình thấy chủ xe hơi trong hình không có lỗi, lỗi duy nhất do xe máy sang đường chứ. Cặp kia cũng chả sai khi không giảm tốc vì họ đâu thể biết ô tô dừng vì lí do gì, đâu phải làn của họ, ô tô cũng đâu xi nhan đâu mà cặp kia phải giảm tốc”.