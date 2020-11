Xe tải tránh xe đạp qua đường ẩu, xe máy vạ lây

Theo hình ảnh từ camera an ninh, vụ việc xảy ra vào sáng ngày 25.11.2020 tại khu vực có lối mở qua đường. Thời điểm này, nam thanh niên điều khiển xe máy chở một người phụ nữ phía sau. Khi đi đến khu vực lối mở thì dừng xe lại quan sát chờ qua đường. Lúc này, bên kia đường ở chiều ngược lại, một người đàn ông lớn tuổi khác đạp xe đạp đến gần lối mở nói trên và bất ngờ lách xe sáng trái.

Hành động qua đường không quan sát kĩ của người đàn ông khiến nhiều người đi cùng chiều giật mình. Sau khi một xe máy kịp thời phản xạ và lách được, người đàn ông lái xe đạp đến giữa tim đường thì một xe tải trờ tới. Do khoảng cách quá gần, tài xế xe tải phanh và đánh lái sáng trái để tránh xe đạp và không may đâm vào xe máy do nam thanh niên điều khiển đang dừng chờ qua đường.