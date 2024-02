Xem cá heo làm xiếc trên biển Trường Sa

Trên hải trình từ đảo An Bang về đảo Đá Đông (quần đảo Trường Sa) hôm ấy, khi chúng tôi đã thấm mệt vì sóng gió Biển Đông dịp cuối năm, loa của tàu 561 (Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân) bỗng thông báo: "Trước mũi tàu có một đàn cá heo, các đồng chí có thể ra xem nhưng đảm bảo an toàn".



Cá heo xuất hiện trước mũi tàu 561, tháng 1.2024 L.Q.P

Vớ vội chiếc máy ảnh, tôi chạy ra mũi tàu. Biển Đông hôm ấy nước xanh thẳm, báo hiệu độ sâu hàng trăm mét và có sóng khá lớn. Nhưng ngay trước mũi tàu, nơi sóng dạt dào tung bọt trắng xóa, là những chú cá heo màu đen xám đang bơi vun vút.

Trong khi bơi, từng nhóm 5 - 7 chú đồng loạt nhào lên, lộn xuống, sang phải, rồi sang trái so với hướng đi của tàu. Một số chú còn lao hẳn lên khỏi mặt nước và cắm mình xuống biển. Cuộc trình diễn kéo dài khoảng 7 phút, sau đó các chú lặn xuống và biến mất trên đại dương.



Ba hôm sau, khi tàu của chúng tôi vào đến cửa hồ Đá Tây, nơi có rạn san hô bao quanh tạo thành một vùng nước lặng nên gọi là hồ, cá heo lại xuất hiện. Cũng với cách thức như hôm trước, đàn cá heo vài chục con lại làm xiếc trước mũi tàu khoảng gần 10 phút, khiến các vị khách là chúng tôi hết sức thích thú.

Đại úy Phạm Văn An, Thuyền trưởng tàu 561, người đã có nhiều năm công tác trên các tàu biển của Vùng 3, Vùng 4 Hải quân, cho biết không phải chuyến đi Trường Sa nào cũng gặp cá heo. Đặc biệt, cá heo cũng hiếm khi xuất hiện trước cửa hồ Đá Tây, do nước ở đây nông hơn. "Gặp cá heo là một điều may mắn, chúc mừng các anh đã có những hình ảnh đẹp về cá heo Trường Sa", đại úy An nói.

Hãy xem những hình ảnh đẹp về cá heo mà phóng viên Thanh Niên đã ghi lại trong chuyến công tác tới quần đảo Trường Sa trong những ngày cuối năm Quý Mão.

Đàn cá heo chúng tôi gặp đầu tiên ở gần đảo An Bang, nơi nước rất sâu và có màu xanh thẫm L.QP

Chúng lao lên không rồi cắm xuống nước L.Q.P

Sang phải, rồi sang trái, theo hướng đi của tàu L.Q.P

Trên nền nước xanh thẳm, đàn cá heo giỡn sóng làm tung bọt trắng là cảnh tượng mà tôi lần đầu được gặp sau nhiều chuyến đi tới Trường Sa và các vùng biển Việt Nam L.Q.P

Vẻ đẹp huyền bí của đại dương, khi một chú cá heo trình diễn đơn lẻ L.Q.P

Đàn cá heo ở cửa hồ Đá Tây đang lao vun vút, ngang với tốc độ của tàu 561 (khoảng 14 hải lý/giờ), khu vực này nước nông nên có màu nhạt hơn L.Q.P

Vừa nhào lộn, cá heo vừa cong mình đùa giỡn trong sóng biển L.Q.P

Nhìn bằng mắt thường, mỗi chú dài khoảng gần 1,5 m, nặng khoảng 30 kg L.Q.P

Cá heo rời đi sau một hồi làm xiếc trước mũi tàu L.Q.P

