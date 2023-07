Xem đội tuyển nữ Việt Nam đá giao hữu với New Zealand trên kênh nào?

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có trận giao hữu với đội tuyển nữ New Zealand lúc 12 giờ 30 trưa 10.7 (theo giờ Việt Nam). Đây là trận đấu nhằm chuẩn bị cho World Cup 2023 của thầy trò HLV Mai Đức Chung. Cuộc so tài giữa đội tuyển nữ Việt Nam và New Zealand được tường thuật trực tiếp trên VTVcab, kênh Facebook của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và kênh You Tube VFF Channel.

Đội tuyển nữ Việt Nam đang gấp rút chuẩn bị cho World Cup 2023, với các bài tập kỹ chiến thuật dưới thời tiết lạnh giá ở New Zealand. Toàn đội hiện ở TP.Napier, tập luyện trên sân McLean Park. Sau trận giao hữu với New Zealand vào ngày 10.7 tới, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tiếp tục tập luyện kết hợp nghỉ ngơi, rồi đá giao hữu với Tây Ban Nha vào ngày 14.7.

Đội tuyển nữ Việt Nam có thêm trận giao hữu bổ ích VFF

Đội tuyển nữ Việt Nam tập luyện tại New Zealand VFF

Trận đấu giữa Việt Nam và New Zealand hứa hẹn có đông đảo CĐV đến sân theo dõi. Để chuẩn bị cho màn so tài này, TP.Napier đã bán vé từ ngày 28.4 bằng cả 2 hình thức là trực tuyến trên trang của Ticketek và bán trực tiếp tại sân McLean Park. Đây là trận giao hữu cuối cùng của đội tuyển nữ New Zealand trước khi bắt đầu các trận đấu tại World Cup nữ 2023. Chính vì thế, CĐV của "The Ferns" rất muốn chứng kiến đội nhà thi đấu.

Theo Thị trưởng TP.Napier, Kirsten Wise, giá vé của người lớn là 15 USD (hơn 350.000 đồng) và trẻ em là 5 USD (khoảng 120.000 đồng). Ngoài ra, để khuyến khích sự cuồng nhiệt trên sân, ban tổ chức của trận đấu còn dành các chỗ ngồi đặc biệt cho các CĐV đi theo nhóm với mức giá 3.577 USD/nhóm (khoảng 84 triệu đồng).

Tổng giám đốc đối tác và thương hiệu bóng đá New Zealand, James Wear cho biết: "Chúng tôi muốn tận dụng tối đa mọi cơ hội để quảng bá đội tuyển nữ New Zealand. Trận đấu giao hữu với đội tuyển nữ Việt Nam là một trong những trận đấu không thể tuyệt vời hơn vào thời điểm này.

Ngày 9.7, sẽ diễn ra họp báo trước trận giao hữu giữa đội nữ New Zealand và đội nữ Việt Nam.