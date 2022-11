Xem gì trên Thanh Niên mùa World Cup 2022?

Trong không khí hào hứng sắp tới của World Cup 2022, để phục vụ nhu cầu thông tin của bạn đọc và tăng tính tương tác giải trí cho người hâm mộ theo dõi đầy đủ 64 trận tại ngày hội lớn ở Qatar, Báo Thanh Niên sẽ tăng liều lượng thông tin trên các ấn phẩm, cụ thể từ ngày 18.11 sẽ có 3 trang về World Cup xuyên suốt cho đến khi trận chung kết tại Doha kết thúc.

Trên Thanh Niên Online có chuyên trang về World Cup bắt đầu từ ngày 6.11 vừa qua với đầy đủ thông tin cần thiết về sự kiện bóng đá lớn nhất toàn cầu, danh sách thi đấu, đội hình dự kiến tranh tài của các đội, phát biểu của nhà cầm quân, những phân tích, dự đoán đánh giá của giới chuyên môn về khả năng của 32 đội, về cơ hội của những đội sẽ vào vòng knock-out, đội sẽ giành ngôi vô địch, sân bãi thi đấu, công tác trọng tài. Đặc biệt là những bài viết rất hấp dẫn, lôi cuốn của nhà báo Đỗ Hùng, người từng góp mặt ở 4 kỳ World Cup liên tiếp từ Đức 2006, Nam Phi 2010, Brazil 2014 và Nga 2018 với nhiều phóng sự đặc biệt sẽ mang lại thông tin bổ ích và cảm xúc thú vị về Qatar 2022.





Sẽ có 2 cuộc thi dự đoán về World Cup trên Thanh Niên với tổng giải thưởng gần 250 triệu đồng. Báo in sẽ khởi đăng thể lệ cuộc thi cắt phiếu từ ngày 18.11 với các câu hỏi đơn giản, dễ hiểu giúp bạn đọc có thể theo dõi và trả lời được. Phiếu dự thi trên báo in sẽ đăng xuyên suốt đến ngày 15.12 là hạn chót nộp phiếu dự thi qua đường bưu điện. Còn trên báo điện tử, cuộc thi cũng sẽ bắt đầu xuất hiện trong tuần này với thể lệ chơi 2 vòng tương ứng với giai đoạn 1 (48 trận) và vòng knock-out (1/8, tứ kết, bán kết, chung kết với 16 trận). Kết quả dự đoán của các bạn đọc sẽ được cộng điểm để tính điểm chung cuộc từng vòng và xếp hạng cuối cùng. Mỗi bạn đọc sẽ tạo tài khoản tương ứng với một số điện thoại để tham gia cuộc thi. Những bạn nào từng tham dự các cuộc thi do Thanh Niên tổ chức như V-League hay SEA Games vừa rồi thì các quy định chung về cơ bản cũng hệt như vậy. Với tổng giải thưởng rất cao, trong đó có nhiều giải thưởng giá trị chắc chắn sẽ làm 2 cuộc thi dự đoán về ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh rất hào hứng.

Ngoài việc thông tin đậm đặc về 64 trận đấu thì truyền hình Báo Thanh Niên sẽ tổ chức bình luận trước, giữa và sau các trận đấu (43 trận hay của World Cup 2022, trong đó có 27 trận vòng bảng và 16 trận vòng knock-out). Chương trình bình luận sẽ phát trên YouTube Thể thao 360, fanpage, Facebook của Thanh Niên với sự tham gia của rất nhiều chuyên gia bóng đá và nhà báo tên tuổi như: Đoàn Minh Xương, Vũ Tiến Thành, Trần Văn Mui, Lưu Ngọc Hùng, Phan Thanh Bình, Huỳnh Sang, Kinh Thi, Nam Khang, Quang Tuyến, Trần Tuấn Anh. Kính mời bạn đọc đón xem và cổ vũ cho các chương trình trên Thanh Niên.