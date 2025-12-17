Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xem Hồ Thị Duy 'múa' tay chèo, bỏ xa đối thủ, ẵm trọn HCV
Video Thể thao

Xem Hồ Thị Duy 'múa' tay chèo, bỏ xa đối thủ, ẵm trọn HCV

Quang Tuyến
Quang Tuyến
17/12/2025 14:41 GMT+7

Giữa tiếng reo hò cuồng nhiệt tại Rayong (Thái Lan), tay chèo trẻ Hồ Thị Duy thi đấu bùng nổ, 'múa' tay chèo bỏ xa các đối thủ để giành HCV thuyền đơn nữ hạng nhẹ, góp công lớn giúp rowing Việt Nam hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu vàng tại SEA Games 33.

Tại Rayong (Thái Lan), hòa trong tiếng reo hò của cổ động viên, Hồ Thị Duy băng băng về đích, bỏ xa các đối thủ còn lại.

Xem Hồ Thị Duy 'múa' tay chèo, bỏ xa đối thủ, ẵm trọn HCV

Sáng 17.12, rowing Việt Nam tiếp tục đón tin vui khi tay chèo trẻ Hồ Thị Duy (19 tuổi, Bạc Liêu) thi đấu xuất sắc, giành HCV nội dung thuyền đơn nữ hạng nhẹ, mang về tấm HCV thứ 4 cho đội tuyển rowing Việt Nam tại SEA Games 33.

Nữ VĐV đã về nhất với thời gian là 9 phút 8 giây 053, bỏ xa người về nhì của Philippines đến 6 giây. Trên đường đua xanh, Hồ Thị Duy thể hiện bản lĩnh đáng nể của một VĐV trẻ.

Duy duy trì nhịp chèo ổn định, bứt tốc mạnh mẽ ở giai đoạn quyết định để cán đích đầu tiên, bỏ lại các đối thủ phía sau.

Chiến thắng này là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của tay chèo sinh năm 2006.

Tin liên quan

Võ sĩ Nguyễn Tấn Sang kiên cường đoạt HCV: 'Lúc đau nhất em chỉ biết nhìn vào lá cờ Việt Nam'

Võ sĩ Nguyễn Tấn Sang kiên cường đoạt HCV: 'Lúc đau nhất em chỉ biết nhìn vào lá cờ Việt Nam'

Thi đấu trong tình trạng chấn thương cổ chân, chịu sức ép lớn từ võ sĩ chủ nhà lẫn những quyết định gây tranh cãi của trọng tài, Nguyễn Tấn Sang vẫn kiên cường đứng vững. Ở thời khắc đau đớn nhất, ánh nhìn hướng vào lá cờ đỏ sao vàng đã tiếp thêm sức mạnh để anh vùng lên, lật ngược thế trận và mang về tấm HCV đầu tiên cho pencak silat Việt Nam tại SEA Games 33.

'Chạy nhảy' đều có vàng, điền kinh nữ Việt Nam thăng hoa

Khám phá thêm chủ đề

Hồ Thị Duy rowing Việt Nam SEA Games 33 hcv đua thuyền rowing thể thao việt nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận