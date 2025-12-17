Tại Rayong (Thái Lan), hòa trong tiếng reo hò của cổ động viên, Hồ Thị Duy băng băng về đích, bỏ xa các đối thủ còn lại.

Xem Hồ Thị Duy 'múa' tay chèo, bỏ xa đối thủ, ẵm trọn HCV

Sáng 17.12, rowing Việt Nam tiếp tục đón tin vui khi tay chèo trẻ Hồ Thị Duy (19 tuổi, Bạc Liêu) thi đấu xuất sắc, giành HCV nội dung thuyền đơn nữ hạng nhẹ, mang về tấm HCV thứ 4 cho đội tuyển rowing Việt Nam tại SEA Games 33.

Nữ VĐV đã về nhất với thời gian là 9 phút 8 giây 053, bỏ xa người về nhì của Philippines đến 6 giây. Trên đường đua xanh, Hồ Thị Duy thể hiện bản lĩnh đáng nể của một VĐV trẻ.

Duy duy trì nhịp chèo ổn định, bứt tốc mạnh mẽ ở giai đoạn quyết định để cán đích đầu tiên, bỏ lại các đối thủ phía sau.

Chiến thắng này là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của tay chèo sinh năm 2006.