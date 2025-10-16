Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Video Thời sự

Xem nhanh 12h: 80 sổ đỏ trong két sắt của DJ Ngân 98 | Cập nhật vụ xe cứu trợ va chạm ô tô con

TT Phát triển Nội dung số
16/10/2025 11:00 GMT+7

Kính mời quý vị theo dõi bản tin ‘Xem nhanh 12h’ ngày 16.10.2025 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 16.10.2025 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Khám nhà Ngân 98: Ngỡ ngàng 80 sổ đỏ trong két sắt

Liên quan đến vụ án “sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” do Võ Thị Ngọc Ngân (còn được biết đến với tên gọi DJ Ngân 98) cầm đầu, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết cơ quan này đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Đáng chú ý, trong quá trình khám xét nơi ở của bị can, lực lượng chức năng đã thu giữ 80 sổ đỏ, 4 sổ tiết kiệm, hơn 8.000 USD cùng nhiều vật chứng liên quan.

Hiện cơ quan công an đang xác minh, làm rõ nguồn gốc của số tài sản lớn này, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra hành vi sản xuất và kinh doanh thực phẩm giả gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Hậu quả thảm khốc sau bão Matmo: 18 người chết, thiệt hại hơn 16.900 tỉ đồng

Chỉ trong chưa đầy ba tuần, từ ngày 22.9 đến 6.10.2025, Việt Nam liên tiếp hứng chịu ba cơn bão số 9, 10 và 11, tạo nên hình thái thiên tai kép hiếm gặp — bão chồng bão, lũ chồng lũ, sạt lở nối tiếp sạt lở.

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, đến ngày 15.10, thiên tai trong năm 2025 đã khiến 241 người thiệt mạng, gần 260.000 ngôi nhà hư hại, hơn nửa triệu hecta lúa và hoa màu chìm trong biển nước, với tổng thiệt hại kinh tế lên đến hơn 53.800 tỉ đồng.

Sau những cơn bão dữ, khi nước lũ dần rút, hậu quả vẫn hiện hữu khắp nơi. Đó là những mái nhà xiêu vẹo, những con đường bị xé toạc, và cuộc sống người dân vùng tâm bão vẫn chật vật trong cảnh thiếu thốn, mất mát.

Bảo vệ nhanh trí, cứu sống tài xế bị cháy trong xe taxi

Một vụ cháy xe taxi vừa xảy ra ngay giữa trung tâm Đà Lạt (Lâm Đồng) đã khiến nhiều người thót tim. Sự việc diễn ra chỉ trong vài phút, nhưng chính sự dũng cảm và nhanh trí của các nhân viên khách sạn cùng người dân xung quanh đã cứu sống tài xế mắc kẹt bên trong, thoát khỏi ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết.

Tất cả sẽ có trong Bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 17.10.2025 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

