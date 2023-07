Xem nhanh 12h: Bão số 1 sắp tàn phá rất rộng | TP.HCM sẽ hỗ trợ đổi xe máy cũ lấy xe điện mới

Cập nhật bão số 1: 80% sẽ đổ bộ Hải Phòng - Quảng Ninh

Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ông Mai Văn Khiêm, nhận định cường độ của cơn bão số 1 mạnh nhất từ khoảng cấp 11 - cấp 12. Sau khi vượt qua bán đảo Lôi Châu, do ma sát với địa hình nên cường độ có thể giảm 1 - 2 cấp và hướng thẳng đến khu vực Hải Phòng, Quảng Ninh, dự đoán này có tỉ lệ khoảng 80%.

Ông Mai Văn Khiêm cho biết đây là cơn bão mạnh, hoàn lưu bão đi qua rất rộng, ảnh hưởng bao trùm cả miền Bắc và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An.

Kịch bản có khả năng thấp hơn là sau khi vượt qua bán đảo Lôi Châu, bão sẽ đi lệch lên phía bắc, men theo đất liền ven biển Trung Quốc. Với phương án này, mưa, gió sẽ ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam ít hơn, mưa khoảng 200 - 300 mm.

Sự thật vụ 'sập cầu Long Bình 1 khiến 2 xe tải rơi xuống sông' ở Trà Vinh

Một cây cầu sắt bị gãy làm đôi ở nhịp giữa, khiến 2 xe tải rơi xuống sông.

Đây là những hình ảnh được người dân ghi lại sự cố sập cầu sắt ở thành phố Trà Vinh (thuộc tỉnh Trà Vinh).

Sau khi nhiều clip và hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội ngày 16.7.2023, nhiều người đã bình luận cho rằng đây là vụ "tai nạn sập cầu". Tuy nhiên, qua tìm hiểu của phóng viên Báo Thanh Niên, đây là cầu tạm Long Bình 1, đang được đơn vị thi công thử tải thì bị sập.

TP.HCM sẽ hỗ trợ người dân đổi xe máy cũ lấy xe điện mới

Hỗ trợ người dân đổi xe máy cũ lấy xe điện mới sẽ là một trong những phương án đang được TP.HCM nghiên cứu nhằm thực hiện đề án kiểm soát khí thải xe máy đang lưu hành, song song mục tiêu phủ sóng phương tiện "sạch" khắp thành phố từ 2050.

Có nghĩa là những hình ảnh xe máy tấp nập, chen chúc như thế này có thể sẽ ít xuất hiện ở quận trung tâm trong tương lai không xa. Tuy nhiên, lãnh đạo thành phố cũng nhận định thách thức lớn nhất của TP.HCM hiện nay là thói quen sử dụng xe máy đã đi sâu vào tiềm thức của nhiều thế hệ người dân, trong điều kiện hạ tầng giao thông, phương tiện giao thông công cộng chưa đáp ứng kịp nhu cầu.

Bên cạnh đó, xe máy là tài sản của người dân, không thể tịch thu hoặc cấm người dân sử dụng. Do đó, Sở Giao thông vận tải tính toán sẽ kiến nghị UBND TP.HCM xây dựng những chính sách ưu tiên hỗ trợ người dân đổi xe máy cũ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang phương tiện mới là xe điện, phương tiện sử dụng nguyên liệu sạch. Chính sách được xây dựng theo từng mức độ: khuyến khích, hỗ trợ và ưu đãi.

Đề xuất người dân có thể không cần mang theo giấy phép lái xe

Bộ Công an vừa công bố dự thảo luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân. Dự án luật này do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, trên cơ sở tách từ một phần của luật Giao thông đường bộ năm 2008.

Quy định hiện hành, dự thảo nêu rằng, người lái xe tham gia giao thông đường bộ phải có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe đang điều khiển. Khi tham gia giao thông, người lái xe phải mang theo các giấy tờ sau: Chứng nhận đăng ký xe; Giấy phép lái xe phù hợp với loại xe đang điều khiển; Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới theo quy định của pháp luật; Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Điểm mới của dự thảo đó là Bộ Công an đề xuất trong trường hợp thông tin của các loại giấy tờ này đã được đồng bộ vào tài khoản định danh điện tử, người lái xe khi tham gia giao thông không phải mang theo nữa.

