Xem nhanh 12h: Bão số 5 dự báo đổ bộ đất liền chiều hôm nay | Uẩn khúc 5 lần ao tôm nghi bị 'thuốc'
Video Thời sự

Xem nhanh 12h: Bão số 5 dự báo đổ bộ đất liền chiều hôm nay | Uẩn khúc 5 lần ao tôm nghi bị 'thuốc'

25/08/2025 11:58 GMT+7

Kính mời quý vị theo dõi Bản tin ‘Xem nhanh 12h’ ngày 25.8.2025 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.

Xem nhanh 12h: Bão số 5 dự báo đổ bộ đất liền chiều hôm nay | Uẩn khúc 5 lần ao tôm nghi bị 'thuốc'

Xem nhanh 12h: Bão số 5 dự báo đổ bộ đất liền chiều hôm nay | Uẩn khúc 5 lần ao tôm nghi bị 'thuốc'

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 25.8.2025 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Cận cảnh sóng dữ dội uy hiếp bờ biển Hà Tĩnh trước bão số 5

Hà Tĩnh được xác định là địa phương đáng lo ngại nhất. Tuyến đê Hội Thống (huyện Nghi Xuân trước đây) được đánh giá là trọng điểm xung yếu. Dân ở khu vực trong đê đã được di dời khẩn cấp đến nơi an toàn từ hôm qua 24.8.

Cùng mẹ dọn rác sau buổi pháo lễ: 'Lòng yêu nước qua hành động nhỏ'

Sau buổi luyện tập pháo hoa mừng Quốc khánh 2.9 cũng vào tối 24.8 tại sân vận động Mỹ Đình, khi đông đảo người xem đã rời đi, hình ảnh còn lại là một bãi chiến trường đầy những chiếc ly, chai nhựa trên mặt đất. Có những bước chân nhỏ đã cùng mẹ lặng lẽ nhặt từng mảnh rác bị bỏ lại. Họ không phải tình nguyện viên, cũng chẳng theo lời kêu gọi nào, nhưng hành động giản dị ấy đã để lại một hình ảnh đẹp, nhắc nhớ về ý thức và trách nhiệm của mỗi người đối với cộng đồng.

Uẩn khúc 5 lần ao tôm nghi bị 'thuốc': Chủ ao kiệt quệ, tính đường rời quê

Chỉ sau một đêm, hơn 17.000 mét vuông ao tôm thẻ chân trắng tại xã Thạnh Phú bỗng chết sạch, gây thiệt hại gần 100 triệu đồng. Điều đáng nói, đây đã là lần thứ 5 xảy ra hiện tượng tôm chết bất thường với dấu hiệu nghi bị thuốc, khiến người nuôi lâm cảnh khốn đốn và phải trình báo cơ quan chức năng.

Tất cả sẽ có trong Bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 26.8.2025 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
