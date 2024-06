Xem nhanh 12h: Bất an vì sấm sét ở Hà Nội | Có hầm chui vẫn liều mình băng qua quốc lộ

Xem nhanh 12h ngày 5.6 có những nội dung chính sau:

Hơn 7.000 lượt sét đánh xuống Hà Nội sáng nay

Từ sáng sớm 5.6, khu vực nội thành Hà Nội có mưa vừa, mưa to đến rất to kèm thêm sấm sét. Cơn mưa lớn khiến nhiều điểm ngập sâu, gây khó khăn cho người dân khi di chuyển. Bên cạnh đó, cơn mưa lớn còn kèm theo sấm sét liên hồi. Hiện tượng này diễn ra trong nhiều tiếng đồng hồ, tới giờ nhiều người đi làm vẫn chưa chấm dứt.

Theo thống kê của Trung tâm Mạng lưới khí tượng thủy văn quốc gia (thuộc Tổng cục Khí tượng thủy văn) sáng 5.6 ở các tỉnh miền Bắc nhiều nơi có sấm sét.

Tại khu vực Hà Nội sấm sét xuất hiện ở nhiều quận, huyện. Trong đó, khu vực Thường Tín, Phú Xuyên, Thanh Oai, Ứng Hòa xuất hiện sấm sét dày đặc.



Trung tâm khí tượng Thủy văn quốc gia cũng đưa ra cảnh báo rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1 với khu vực nội thành Hà Nội.

Có hầm chui nhưng vẫn liều mình tạt ngang đường quốc lộ

Theo ghi nhận trên Quốc lộ 1 đoạn qua phường Tân Tạo (quận Bình Tân, TP.HCM) và đoạn qua huyện Bình Chánh, rất nhiều người dân đi bộ, hoặc đi xe máy, xe đạp liều mình băng qua đường dù nhiều xe lớn đang lưu thông. Đáng nói là đã có hầm chui ngay cạnh.

Vụ người dân sống khổ bên bãi than khổng lồ: Chủ tịch Bắc Ninh chỉ đạo "nóng"

Như Báo Thanh Niên đã phản ánh, những ngày cuối tháng 5, bên trong bãi tập kết than của trạm chế biến và kinh doanh than Như Nguyệt (phường Đáp Cầu, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) là những đống than chất cao như núi nhưng chỉ được che phủ một cách sơ sài.

Bãi tập kết than này nằm trọn ở khu vực dân cư phường Đáp Cầu, cách nhà người dân chỉ một bức tường nên khi máy móc hoạt động để vận chuyển than thì thường xuyên xảy ra tình trạng bụi bay mịt mù, khi trời mưa to thì nước than chảy vào nhà dân.

Vụ người dân sống khổ bên bãi than khổng lồ: Chủ tịch Bắc Ninh chỉ đạo 'nóng'

Mới đây, UBND tỉnh Bắc Ninh đã có văn bản yêu cầu các sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xác minh, làm rõ vụ việc.



Trong văn bản, UBND tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh theo phản ánh của báo chí, "hàng chục hộ dân" ở phường Đáp Cầu đang phải sống những ngày "thiếu ánh mặt trời" theo đúng nghĩa đen" do ảnh hưởng của các bãi tập kết than của trạm chế biến và kinh doanh than Như Nguyệt.

Văn bản nêu: Để làm rõ phản ánh của báo chí và xử lý các hành vi vi phạm (nếu có), Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công an tỉnh; UBND thành phố Bắc Ninh và các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra thực tế, xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có), trả lời báo chí; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 7.6.2024.

