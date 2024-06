Xem nhanh 12h: Bắt các ông Trương Huy San, Trần Đình Triển | Yêu cầu thẩm tra bài thuyết giảng của thượng tọa Thích Chân Quang

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 8.6.2024 có những thông tin đáng chú ý sau:

Xem nhanh 12h ngày 8.6: Bắt các ông Trương Huy San, Trần Đình Triển | Yêu cầu thẩm tra bài thuyết giảng của thượng tọa Thích Chân Quang

Bắt ông Trương Huy San và luật sư Trần Đình Triển

Ngày 8.6, theo thông tin từ Bộ Công an, căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, xảy ra tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với ông Trương Huy San (hay còn gọi là "Osin Huy Đức", 63 tuổi, là lao động tự do) và ông Trần Đình Triển (65 tuổi, là luật sư, Trưởng văn phòng luật sư Vì Dân, thuộc Đoàn luật sư thành phố Hà Nội).

Bắt ông Trương Huy San và luật sư Trần Đình Triển

Ban Tôn giáo Chính phủ yêu cầu thẩm tra bài thuyết giảng của thượng tọa Thích Chân Quang

Thời gian qua, trên mạng xã hội, những phát ngôn, thuyết giảng của thượng tọa Thích Chân Quang, trụ trì chùa Thiền Tôn Phật Quang (Bà Rịa - Vũng Tàu), luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Một số clip của thượng tọa Thích Chân Quang được cho là không đúng với giáo lý, giáo luật, truyền thống văn hóa của Phật giáo và lịch sử của dân tộc Việt Nam. Những thông tin này làm hoang mang dư luận thời gian qua.

Mới đây, Ban Tôn giáo Chính phủ đã có văn bản đề nghị thẩm tra, rà soát và báo cáo về việc này.

Ban Tôn giáo Chính phủ yêu cầu thẩm tra bài thuyết giảng của thượng tọa Thích Chân Quang

Lái xe riêng của Trương Mỹ Lan ‘ship’ hơn 100.000 tỉ đồng đến những đâu?

Ở giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (C03) Bộ Công an xác định bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã cùng đồng phạm lừa đảo hơn 35.000 nhà đầu tư để chiếm đoạt hơn 30.000 tỉ đồng.

Bà Lan cũng bị cáo buộc là người chủ mưu, cầm đầu rửa tiền với số tiền hơn 445.000 tỉ đồng và vận chuyển trái phép hơn 4,5 tỉ USD (tương đương hơn 106.000 tỉ đồng) qua biên giới.

Trong vụ án, C03 xác định, bị can Bùi Văn Dũng là lái xe riêng của bà Trương Mỹ Lan và bị can Trần Thị Hoàng Uyên, là thư ký của bà Lan, là 2 người giúp sức sếp của mình rửa tiền.

Lái xe riêng của Trương Mỹ Lan ‘ship’ hơn 100.000 tỉ đồng đến những đâu?

Tất cả sẽ có trong Bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 9.6.2024 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.